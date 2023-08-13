“شروط رفع المعاش لـ 65” تفاصيل خاصة وحصرية عن التقاعد المبكر للقطاعين الحكومي والخاص

هناك الكثير من المعلومات حول سن التقاعد المبكر لا سيما أن هذا يعني أن الموظف لم يعد لديه القدرة على العمل سواء كان ذلك في القطاع العام أو في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية أرادت الناس تخفف الحمل على عاتق هؤلاء الموظفين بأن يصبح لهم حق التقاعد قبل الوصول لسن التقاعد المعروف في قوانين الحكومة والعمل الحكومي، ومنها فقد قررنا أن نعرض لكم ما هي شروط سن التقاعد المبكر وما علاقة سن التقاعد المبكر بقانون العمل الجديد؟.

سن التقاعد المبكر وعلاقته بقانون العمل الجديد

كما نعلم أن قانون العمل الجديد هو الذي ينظم سير العمل الحكومي داخل جمهورية مصر العربية ومنها فقد وجدنا أن الحكومة قد وضعت تعديلات في قانون العمل الجديد، وقدمت ذلك إلى مجلس النواب حتى يتم تحديد كل ما يخص سن التقاعد المبكر سواء كان في القطاع الخاص القطاع العام.

لا سيما أنه كان لرفع سن المعاش حتى 65 عاما دوره في انتشار العديد من الآراء التي يدور معظمها حول غضب هؤلاء الموظفين من هذا البند، كونهم يريدون الحصول على وقت إضافي من الراحة قبل بلوغ هذا السن المتفق عليه وهذا كان السبب في وضع شروط الحصول على التقاعد المبكر.

شروط الخروج على المعاش المبكر

لقد حددت وزارة التأمينات والمعاشات الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنظيم الشؤون العمل داخل جمهورية مصر العربية العديد من الشروط الواجب توافرها في شخص الموظف، حتى يستطيع الخروج على المعاش المبكر وذلك بعد تحديد سن التقاعد المبكر بهدف تنظيم العمل داخل البلدة.

على أن تتلخص شروط الخروج على المعاش المبكر في النقاط التالية

أولاً لا بد من أن تكون مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز، أكثر من 50% من أجر التسوية الأخير.

ألا يقل إجمالي المعاش المستحق من الحد الأدنى لأجور الاشتراك عن 65%.

أن تكون مدة الاشتراك التأمينية الفعلية لا تقل عن 240 شهر للموظف.

نحن نعلم جيداً أن فكرة الخروج على المعاش ليست فكرة سهلة لذلك أخذنا خطوة وضع الشروط أمامكم، حتى تفكروا مليا قبل ترك العمل وبالتوفيق لكم في حياتكم المقبلة.