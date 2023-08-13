طالعة بتجري وهما السبب .. ارتفاع غير مسبوق في أسعار السجائر في مصر وتصريح من الشرقية للدخان

أدلى هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بتصريحات تكشف تفاصيل وأسباب زيادة أسعار السجائر في مصر، وفي حوار هاتفي على برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، تحدث أمان عن الزيادة غير المبررة في أسعار السجائر، مشيرًا إلى تورط تجار محتكرين في رفع تلك الأسعار.

سبب ارتفاع أسعار السجائر في مصر

أوضح هاني أمان أن الشركة المصنعة لسجائر ميريت ومارلبور قامت برفع أسعارها بشكل ملحوظ، ولكنه أكد أن هذه الزيادة لا تأتي بدون سبب واضح، ومن هنا جاء توجيه الاتهام إلى تجار محتكرين، حيث أكد أمان أنهم هم الجهة المسؤولة عن هذه الزيادة غير المبررة.

سبب رفع أسعار سجائر شركة الشرقية للدخان

على صعيد آخر، تحدث هاني أمان عن دور شركة الشرقية للدخان في هذا الأمر، حيث أوضح أن هذه الشركة تعتبر من أكبر الشركات الملتزمة بسداد الضرائب في مصر، حيث تصل نسبة الضرائب التي تدفعها من 70 إلى 75%، ومن هنا جاء تحديد العامل المادي الذي يسهم في زيادة تكاليف إنتاج السجائر.

أحد المواضيع الرئيسية التي تطرق إليها أمان هو مقارنة أسعار السجائر مع الضرائب التي تفرض عليها، وفي هذا السياق، أوضح أن سعر علبة السجائر البالغ 24 جنيهًا يتألف من سعرها الأصلي البالغ 6 جنيهات وتسعة وتسعون قرشًا، بينما يشكل باقي المبلغ مبلغ الضرائب، وهذا يظهر بوضوح تأثير الضرائب في رفع الأسعار.

لم يتحدث أمان عن تفاصيل زيادة الأسعار فقط، بل أشار إلى وجود خطة استثمارية متجددة تمكن الشركة من التكيف مع التحديات المستقبلية في الأسعار، وهذا يؤكد على التزام الشركة بتطوير منتجاتها والاستثمار في مجال الدخان بشكل عام.

في ختام الحديث، تبقى الجدل حول زيادة أسعار السجائر قائمًا، فهل هي زيادة مبررة نتيجة للضرائب والتكاليف الإنتاجية العالية؟ أم أن هناك تجار محتكرون يستغلون الوضع لزيادة أرباحهم؟ الأمور ليست واضحة بما فيه الكفاية، وأي جديد سنوضحه إليكم.