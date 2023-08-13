موعد بداية الدراسة 1445 في السعودية ومتى يعود الطلاب والمعلمين للمدارس حسب التقويم الدراسي

موعد بداية الدراسة 1445 في السعودية سنشير إليه، حيث تتطلع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية دائمًا إلى تقديم التعليم عالي الجودة للطلاب والطالبات، وفي هذا السياق، تقوم الوزارة بالتحضير لبداية العام الدراسي الجديد 1445، حيث تسعى لتحقيق تجربة تعليمية مثمرة هذا العام الدراسي، ومن الجدير بالذكر أننا سنقدم لكم موعد بداية الدراسة 1445 حسب جدول التقويم الدراسي الجديد 1445 والذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، كما سنقدم حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث في السعودية 1445.

موعد بداية الدراسة 1445 في السعودية

بداية العام الدراسي الجديد تعد لحظة مهمة في حياة الطلاب والمعلمين على حد سواء، ووفقًا إلى التقويم الدراسي الجديد المعتمد، ستبدأ الدراسة لعام 1445 في الرابع من شهر صفر 1445، وهو الموافق لـ 20 أغسطس 2023 وهذا موعد عودة الطلاب للمدارس في الفصل الدراسي الأول هذا العام الدراسي.

التقويم الدراسي 1445 الجديد

يتضمن تقويم العام الدراسي 1445 ثلاثة فصول دراسية، وفيما يلي مواعيد هذا العام:

بداية الدراسة (الفصل الدراسي الأول): 4-2-1445 هـ

4-2-1445 هـ نهاية الفصل الدراسي الأول: 2-5-1445 هـ

2-5-1445 هـ بداية الفصل الدراسي الثاني: 12-5-1445 هـ

12-5-1445 هـ نهاية الفصل الدراسي الثاني: 12-8-1445 هـ

12-8-1445 هـ بداية الفصل الدراسي الثالث: 22-8-1445

22-8-1445 إجازة عيد الفطر: الأربعاء 24-9-1445 هـ

الأربعاء 24-9-1445 هـ بدء الدراسة بعد إجازة العيد: 6-10-1445 هـ

6-10-1445 هـ نهاية الفصل الدراسي الثالث: 29-11-1445 هـ.

الإجازات المطولة 1445 خلال العام الدراسي

تسعى وزارة التعليم لتحقيق التوازن بين العمل الجاد والاستراحة والترفيه للطلاب والمعلمين، ولهذا السبب، تمنح الإجازات الرسمية والمطولة للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي 1445، وتتضمن هذه الإجازات:

عطلة نصف العام: تستمر لمدة أسبوعين.

تستمر لمدة أسبوعين. عطلة نهاية العام: تستمر لمدة أسبوع واحد.

تستمر لمدة أسبوع واحد. إجازة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

إجازتي عيدي الفطر والأضحى.

والمزيد من المناسبات الرسمية.

موعد عودة المعلمين والإداريين للمدارس 1445

سيستأنف المعلمون والإداريون أنشطتهم المدرسية يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، والذي يتوافق مع 26 محرم من عام 1445 من أجل تنظيم وتخطيط السنة الدراسية المقبلة قبل عودة الطلاب في العشرين من شهر أغسطس 2023.

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1445

بدء العام الدراسي الجديد لعام 1445 يأتي مع تفاصيل هامة بشأن الخطة الدراسية، حيث سيتم استئناف الدروس والمحاضرات وفقًا للخطة المعتمدة، ولمواكبة تطورات التعليم، قررت المملكة العربية السعودية تطبيق نظام مكون من ثلاثة فصول دراسية في العام الدراسي 1445، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أقصى استفادة من الوقت الدراسي وتعزيز جودة التعليم، وبالتالي إن خبر إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1445 يعد خبر كاذب، وبذلك قدمنا لكم موعد بداية الدراسة 1445 في السعودية وأيضاً مواعيد الفصول الدراسية، وأيضاً مواعيد الإجازات المطولة 1445 خلال جدول التقويم الدراسي الجديد.