رابط www.mohe.gov.jo نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن ٢٠٢٤ وزارة التعليم العالى

تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية عن انها تعلن عن نتائج مفاضلات القبول الجامعي فى الأردن 2023 والذي تزايد عنها خلال تلك الساعات الجارية ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن.

نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن 2023

أتاحت الوزارة عن نتائج مفاضلات القبول الجامعي اليت تتم بشكل الكتروني ويتم القيام بالتعرف على نتائج مفاضلات القبول الجامعي التي قد أعلنت عنها الوزارة ومن ضمن هذه النتائج هي.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري ويمكن ان يتراوح ما بين كل من ٩٩.٤٪ وحتى ٩٩.٥٪.

اما عن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان يصل إلى ٩٨.٧٪.

معدل القبول درجة ادكتوراه في الصيدلة يصل المعدل ما بين ٩٨٪ وحتى ٩٨.٥٪.

الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة ٩٧.٨٪.

يصل الحد الأدنى للقبول بالهندسة المدنية ٨٧.٣٠ ٪.

اما عن معدل القبول بالهندسة الكهربائية يكون ٨٨.٤٠٪.

كما ان الحد الأدنى للقبول بالهندسة المكيانيكية ٨٧.٧٠٪.

خطوات الإستعلام عن مفاضلات القبول الجامعي في الأردن 2023

يمكننا الاستعلام عن المفاضلات والتي تتم من خلال القيام بالاتي.