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رابط www.mohe.gov.jo نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن ٢٠٢٤ وزارة التعليم العالى
تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية عن انها تعلن عن نتائج مفاضلات القبول الجامعي فى الأردن 2023 والذي تزايد عنها خلال تلك الساعات الجارية ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن.
نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن 2023
أتاحت الوزارة عن نتائج مفاضلات القبول الجامعي اليت تتم بشكل الكتروني ويتم القيام بالتعرف على نتائج مفاضلات القبول الجامعي التي قد أعلنت عنها الوزارة ومن ضمن هذه النتائج هي.
- يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري ويمكن ان يتراوح ما بين كل من ٩٩.٤٪ وحتى ٩٩.٥٪.
- اما عن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان يصل إلى ٩٨.٧٪.
- معدل القبول درجة ادكتوراه في الصيدلة يصل المعدل ما بين ٩٨٪ وحتى ٩٨.٥٪.
- الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة ٩٧.٨٪.
- يصل الحد الأدنى للقبول بالهندسة المدنية ٨٧.٣٠ ٪.
- اما عن معدل القبول بالهندسة الكهربائية يكون ٨٨.٤٠٪.
- كما ان الحد الأدنى للقبول بالهندسة المكيانيكية ٨٧.٧٠٪.
خطوات الإستعلام عن مفاضلات القبول الجامعي في الأردن 2023
يمكننا الاستعلام عن المفاضلات والتي تتم من خلال القيام بالاتي.
- يتم الدخول على موقع وزارة التعليم العالي.
- البحث عن زر الاستعلام عن نتائج القبول الجامعي.
- ثم تظهر صفحة جديدة تطلب إدخال بعض البيانات التي لابد من التاكد منها.
- بعد ذلك يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بالطالب أو الطالبة بالمكان المخصص في الموقع.
- ثم يتم القيام بالضغط على زر الدخول وانتظر قليلاً.
- ستعرض النتائج امامنا والتي يمكننا التعرف عليها.