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كليات تقبل من 50% في المائة علمي علوم .. مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للطلاب الناجحين

Nada Aliمنذ ساعة واحدة
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كليات تقبل من 50 علمي علوم
كليات تقبل من 50 علمي علوم

كليات تقبل من 50% في المائة علمي علوم نقدمها لطلاب الثانوية العامة، حيث أنه مع بداية كل عام دراسي ينتظر العديد من الطلاب قرارات القبول في الكليات والمعاهد، وفي إطار إعلانات الجامعات والمعاهد لنتيجة التنسيق الجامعي لقبول الطلاب للالتحاق بها، تعد الأخبار الجيدة والمشجعة هي قبول الكليات للطلاب الحاصلين على نسبة 50% في شهادة الثانوية العامة.

كليات تقبل من 50% في المائة علمي علوم

قبول الكليات للطلاب الحاصلين على نسبة 50% في شهادة الثانوية العامة يفتح أبواب التعليم العالي أمام شريحة واسعة من الشباب، حيث أنه لا يجب أن يكون معدل النجاح العالي هو الشرط الوحيد للوصول إلى التعليم العالي، بل يجب أن تكون الإمكانيات والاهتمامات الشخصية للطالب أيضًا في الاعتبار.

تلك الكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب الحاصلين على نسبة 50% تركز بشكل كبير على المناهج الدراسية العملية والفنية، وهذا يساعد في تأهيل الطلاب لدخول سوق العمل مبكرًا، حيث يكتسبون مهارات عملية قيمة تمكنهم من التفوق في مجالاتهم المختارة.

بالسماح للطلاب ذوي النسب المتوسطة بالالتحاق بالكليات والمعاهد، يتم توفير فرص التعليم لشرائح متعددة من المجتمع، هذا يساهم في رفع مستوى التعليم وزيادة الكفاءات في مختلف المجالات.

الكلية/المعهدالتخصص
المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامستجارة إنجليزي
التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروحإدارة
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويستكنولوجيا وتعليم صناعي
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوانتكنولوجيا وتعليم صناعي
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاجتكنولوجيا وتعليم صناعي
العالي الفندقي بالإقصر «إيجوث»فندقة
العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياطحاسبات وإدارة نظم معلومات إدارية
العالي خدمة اجتماعية أسوانخدمة اجتماعية
العالي خدمة اجتماعية بورسعيدخدمة اجتماعية
العالي سياحة وفنادق الغردقةسياحة وفنادق
العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوثسياحة وفنادق
العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندريةسياحة وفنادق
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البرإدارة وحاسب آلي
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البرإدارة وحاسب آلي
العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوثسياحة وفنادق
العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قيرسياحة وفنادق وإرشاد سياحي
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريشعلوم تجارية وحاسب آلي
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريشعلوم تجارية وحاسب آلي
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوطتخصص متنوع
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدةتخصص متنوع
تربية العريش رياضةتربية رياضية
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تربية رياضية بنات سوهاجتربية رياضية
تربية رياضية بنات طنطاتربية رياضية
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيليةتربية رياضية

مميزات الكليات التي تقبل من 50%

تتميز هذه الكليات والمعاهد بتقديم تجربة تعليمية تطبيقية، فهي تركز على تطوير المهارات العملية من خلال ورش العمل والتدريب العملي، مما يجعل الخريجين جاهزين لسوق العمل منذ لحظة تخرجهم.

بفضل التركيز على المهارات العملية والتطبيقية، يكون لدى خريجي هذه الكليات والمعاهد تفوق في دخول سوق العمل، وربطهم المبكر بالصناعات ذات الصلة يمنحهم فرص عمل مباشرة بعد التخرج.

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Nada Aliمنذ ساعة واحدة
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