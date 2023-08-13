كليات تقبل من 50% في المائة علمي علوم .. مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للطلاب الناجحين

كليات تقبل من 50% في المائة علمي علوم نقدمها لطلاب الثانوية العامة، حيث أنه مع بداية كل عام دراسي ينتظر العديد من الطلاب قرارات القبول في الكليات والمعاهد، وفي إطار إعلانات الجامعات والمعاهد لنتيجة التنسيق الجامعي لقبول الطلاب للالتحاق بها، تعد الأخبار الجيدة والمشجعة هي قبول الكليات للطلاب الحاصلين على نسبة 50% في شهادة الثانوية العامة.

كليات تقبل من 50% في المائة علمي علوم

قبول الكليات للطلاب الحاصلين على نسبة 50% في شهادة الثانوية العامة يفتح أبواب التعليم العالي أمام شريحة واسعة من الشباب، حيث أنه لا يجب أن يكون معدل النجاح العالي هو الشرط الوحيد للوصول إلى التعليم العالي، بل يجب أن تكون الإمكانيات والاهتمامات الشخصية للطالب أيضًا في الاعتبار.

تلك الكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب الحاصلين على نسبة 50% تركز بشكل كبير على المناهج الدراسية العملية والفنية، وهذا يساعد في تأهيل الطلاب لدخول سوق العمل مبكرًا، حيث يكتسبون مهارات عملية قيمة تمكنهم من التفوق في مجالاتهم المختارة.

بالسماح للطلاب ذوي النسب المتوسطة بالالتحاق بالكليات والمعاهد، يتم توفير فرص التعليم لشرائح متعددة من المجتمع، هذا يساهم في رفع مستوى التعليم وزيادة الكفاءات في مختلف المجالات.

الكلية/المعهد التخصص المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة إنجليزي التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح إدارة التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس تكنولوجيا وتعليم صناعي التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان تكنولوجيا وتعليم صناعي التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج تكنولوجيا وتعليم صناعي العالي الفندقي بالإقصر «إيجوث» فندقة العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط حاسبات وإدارة نظم معلومات إدارية العالي خدمة اجتماعية أسوان خدمة اجتماعية العالي خدمة اجتماعية بورسعيد خدمة اجتماعية العالي سياحة وفنادق الغردقة سياحة وفنادق العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث سياحة وفنادق العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية سياحة وفنادق العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر إدارة وحاسب آلي العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر إدارة وحاسب آلي العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث سياحة وفنادق العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير سياحة وفنادق وإرشاد سياحي العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش علوم تجارية وحاسب آلي العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش علوم تجارية وحاسب آلي الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط تخصص متنوع المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة تخصص متنوع تربية العريش رياضة تربية رياضية تربية رياضية بنات الإسكندرية تربية رياضية تربية رياضية بنات الزقازيق تربية رياضية تربية رياضية بنات السويس تربية رياضية تربية رياضية بنات العريش تربية رياضية تربية رياضية بنات المنصورة تربية رياضية تربية رياضية بنات المنيا تربية رياضية تربية رياضية بنات أسوان تربية رياضية تربية رياضية بنات بنها تربية رياضية تربية رياضية بنات بني سويف تربية رياضية تربية رياضية بنات بور سعيد تربية رياضية تربية رياضية بنات جنوب الوادي تربية رياضية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة تربية رياضية تربية رياضية بنات سوهاج تربية رياضية تربية رياضية بنات طنطا تربية رياضية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية تربية رياضية

مميزات الكليات التي تقبل من 50%

تتميز هذه الكليات والمعاهد بتقديم تجربة تعليمية تطبيقية، فهي تركز على تطوير المهارات العملية من خلال ورش العمل والتدريب العملي، مما يجعل الخريجين جاهزين لسوق العمل منذ لحظة تخرجهم.

بفضل التركيز على المهارات العملية والتطبيقية، يكون لدى خريجي هذه الكليات والمعاهد تفوق في دخول سوق العمل، وربطهم المبكر بالصناعات ذات الصلة يمنحهم فرص عمل مباشرة بعد التخرج.