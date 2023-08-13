رابط فحص تصاريح العمل بالألوان لشهر أغسطس 2023 وزارة العمل في فلسطين

يزداد البحث عبر محركات بحث حيث يتم البحث من قبل العمال في قطاع غزة عن إمكانية الحصول على تصريح للعمل والتي تتم داخل حدود البلاد ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط فحص تصاريح العمل بالألوان لشهر أغسطس.

رابط فحص تصاريح العمل بالألوان

صرحت وزارة العمل في غزة عن انه يمكن الحصول على تصريح من خلال خمس مجموعات ملونة والذي يقع بها العامل وتعمل على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل كما انه يتم من خلال النظر بالاتي.

اللون الأخضر يدل على أن المرشح قام بتوفير اسمه في الدفعة.

اما عن اللون الأصفر ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي الاسم يحتاج بعض الوقت.

كما ان اللون الأحمر يعتبر عن ان الاسم يحتاج الكثير من الوقت.

اللون الأسود هو ان الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح.

رابط فحص تصاريح العمل اغسطس 2023

يمكننا الاستعلام عن تصاريح العمل في غزة والتي تتم من خلال ان يتم القيام بالاتي.

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل.

ثم يتم القيام بالدخول إلى خانة فحص التصاريح.

كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية.

سيصلك رسالة نصية بها كلمة المرور.

البحث عن لون التصريح الخاص بك لكي تعرف الدور الخاص بك.

المستندات المطلوبه للحصول على تصريح العمل

يتم القيام بتوفير بعض من الاوراق والمستندات التي يتم تقدمها ومنها.