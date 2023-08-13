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درجات قبول الكليات في النازل .. كليات تقبل من 65% علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

Nada Aliمنذ ساعة واحدة
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كليات تقبل من 65 علمي رياضة
كليات تقبل من 65 علمي رياضة

بدأ موسم تنسيق الجامعات لعام 2023، وهو وقت هام لطلاب الثانوية العامة وطلاب المرحلة الثانية لتحديد مستقبلهم الأكاديمي، لذا سنقدم لكم الفرص المتاحة للطلاب الذين يبحثون عن الكليات التي تقبل من مجموع أقل من 70%، ومراحل تنسيق الجامعات، لذا إذا كان مجموعك أقل من 70% اطلع على الكليات الموجودة في هذا المقال.

كليات تقبل من 65% علمي رياضة

آداب انتساب موجه القاهرةمختلف التخصصات
آداب انتساب موجه بنهامختلف التخصصات
آداب سوهاجمختلف التخصصات
دار العلوم انتساب موجه أسوانمختلف التخصصات
حقوق مدينة الساداتمختلف التخصصات
حقوق كفرالشيخمختلف التخصصات
آداب انتساب موجه عين شمسمختلف التخصصات
حقوق انتساب موجه جنوب الواديمختلف التخصصات
تربية جنوب الوادي رياضةتربية رياضية
حقوق انتساب موجه بني سويفمختلف التخصصات
حقوق انتساب موجه القاهرةمختلف التخصصات
آداب انتساب موجه دمنهورمختلف التخصصات
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيليةتربية موسيقية
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفالتربية (طفولة)
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيليةتربية (تعليم ابتدائي)
حقوق انتساب موجه الزقازيقمختلف التخصصات
آداب انتساب موجه طنطامختلف التخصصات
تربية السويس رياضةتربية رياضية
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمرتربية موسيقية نوعية
حقوق انتساب موجه أسوانمختلف التخصصات
آداب انتساب موجه حلوانمختلف التخصصات
حقوق انتساب موجه الإسكندريةمختلف التخصصات
حقوق انتساب موجه أسيوطمختلف التخصصات
حقوق انتساب موجه عين شمسمختلف التخصصات
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوممختلف التخصصات

تنسيق الجامعات 2023

تنقسم مراحل تنسيق الجامعات لعام 2023 إلى مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى بها تتاح لطلاب الثانوية العامة فرصة تسجيل رغباتهم في الكليات المختلفة، ويمكن للطلاب الاختيار من بين مجموعة واسعة من التخصصات والمجالات الدراسية، حيث يتم تصنيف الكليات حسب متطلبات القبول وتخصصاتها.

المرحلة الثانية وهي بعد تحديد الرغبات، يتم البدء في عملية القبول والتوجيه، يعتمد قبول الطلاب في الكليات على مجموعهم ومتطلبات القبول لكل كلية، ويتم نشر نتائج التنسيق بعد عدة أيام.

رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات

يتم التقديم للجامعات والمعاهد المصرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني المخصص، ويمكن للطلاب الوصول إلى الموقع عبر الإنترنت، وتسجيل رغباتهم واختيار التخصصات المفضلة لديهم، ويتم إتاحة هذه الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

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Nada Aliمنذ ساعة واحدة
0

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