درجات قبول الكليات في النازل .. كليات تقبل من 65% علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

بدأ موسم تنسيق الجامعات لعام 2023، وهو وقت هام لطلاب الثانوية العامة وطلاب المرحلة الثانية لتحديد مستقبلهم الأكاديمي، لذا سنقدم لكم الفرص المتاحة للطلاب الذين يبحثون عن الكليات التي تقبل من مجموع أقل من 70%، ومراحل تنسيق الجامعات، لذا إذا كان مجموعك أقل من 70% اطلع على الكليات الموجودة في هذا المقال.

كليات تقبل من 65% علمي رياضة

آداب انتساب موجه القاهرة مختلف التخصصات آداب انتساب موجه بنها مختلف التخصصات آداب سوهاج مختلف التخصصات دار العلوم انتساب موجه أسوان مختلف التخصصات حقوق مدينة السادات مختلف التخصصات حقوق كفرالشيخ مختلف التخصصات آداب انتساب موجه عين شمس مختلف التخصصات حقوق انتساب موجه جنوب الوادي مختلف التخصصات تربية جنوب الوادي رياضة تربية رياضية حقوق انتساب موجه بني سويف مختلف التخصصات حقوق انتساب موجه القاهرة مختلف التخصصات آداب انتساب موجه دمنهور مختلف التخصصات تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية تربية موسيقية تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال تربية (طفولة) تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية تربية (تعليم ابتدائي) حقوق انتساب موجه الزقازيق مختلف التخصصات آداب انتساب موجه طنطا مختلف التخصصات تربية السويس رياضة تربية رياضية تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر تربية موسيقية نوعية حقوق انتساب موجه أسوان مختلف التخصصات آداب انتساب موجه حلوان مختلف التخصصات حقوق انتساب موجه الإسكندرية مختلف التخصصات حقوق انتساب موجه أسيوط مختلف التخصصات حقوق انتساب موجه عين شمس مختلف التخصصات آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم مختلف التخصصات

تنسيق الجامعات 2023

تنقسم مراحل تنسيق الجامعات لعام 2023 إلى مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى بها تتاح لطلاب الثانوية العامة فرصة تسجيل رغباتهم في الكليات المختلفة، ويمكن للطلاب الاختيار من بين مجموعة واسعة من التخصصات والمجالات الدراسية، حيث يتم تصنيف الكليات حسب متطلبات القبول وتخصصاتها.

المرحلة الثانية وهي بعد تحديد الرغبات، يتم البدء في عملية القبول والتوجيه، يعتمد قبول الطلاب في الكليات على مجموعهم ومتطلبات القبول لكل كلية، ويتم نشر نتائج التنسيق بعد عدة أيام.

رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات

يتم التقديم للجامعات والمعاهد المصرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني المخصص، ويمكن للطلاب الوصول إلى الموقع عبر الإنترنت، وتسجيل رغباتهم واختيار التخصصات المفضلة لديهم، ويتم إتاحة هذه الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.