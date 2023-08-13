التعليم والمرح.. أضبط من هنا تردد قناة مودي كيدز 2023 mody kids للأطفال على نايل سات

نقدم لكم طريقة ضبط تردد قناة مودي كيدز 2023 والتي تعد من أهم قنوات الأطفال التي انطلقت بسرعة الصاروخ في الفترة الأخيرة، ويتابعها الكثير من الأطفال نظراً لبرامجها الشيقة والمفيدة في نفس الوقت، ويتوفر تردد قناة مودي كيدز 2023 حتى يتمكن الأطفال من متابعتها والاستمتاع بها في جميع أوقات اليوم، حيث يمكن للأب والأم ترك أطفالهم وهم يشاهدونها بمنتهى الأمان والطمأنينة.

تردد قناة مودي كيدز 2023 mody kids للأطفال

يمكنك عزيزي المشاهد تنزيل تردد قناة مودي كيدز 2023 على قمر نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11257.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

قمر صناعي: نايل سات.

مميزات قناة مودي كيدز

بسؤال عدد من الآباء والأمهات عن مميزات قناة مودي كيدز، ولماذا يحرصوا على وجودها بين مجموعة القنوات المفضلة على جهاز الاستقبال، جاءت إجابتهم كالتالي:

تقديم محتوى نافع للطفل من خلال عرض الكثير من البرامج التي تستهدف الارتقاء بنواحي القراءة والكتابة والتعلم لديه.

المساعدة في تعليم الطفل اللغة الإنجليزية عبر تقديم أغاني مرحة، وتعليمهم أشكال الحروف والأرقام، وتوفير الكثير من عناصر الجذب.

المساهمة في الكشف عن المواهب المدفونة في الطفل وتنميتها، ودعم القيم الإيجابية ومبادئ الأخلاق لدى الأطفال عن طريق ترسيخ المفاهيم الدينية السليمة.

كيفية تنزيل تردد قناة مودي كيدز 2023

لتنزيل تردد قناة مودي كيدز 2023، قم باتباع الخطوات التالية:

الدخول على قائمة منيو عبر جهاز التحكم أو الريموت.

الذهاب إلى تبويب إعدادات من بين الاختيارات المتوفرة.

النقر على أمر تركيب يدوي، ومن بعدها يتم تحديد القمر الصناعي المُراد وهو قمر نايل سات.

كتابة التردد الموضح أعلاه، ومن بعده معامل الترميز والاستقطاب وغيره من بيانات.

النقر فوق أمر البحث للعثور على قناة مودي كيدز، وبعد تنزيلها يتم النقر على كلمة الحفظ، وستظهر القناة ين مجموعة القنوات المتاحة.

أفضل برامج قناة مودي كيدز

تتميز قناة مودي كيدز بتقديمها مجموعة متنوعة من البرامج الجيدة والهادفة، ومنها ما يلي: