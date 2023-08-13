الأسعار ولعت.. حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

نقدم لكم حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بعد أن انتشرت الأقاويل في هذه الفترة حول وجود زيادة كبيرة في أسعار بعض الكتب الخارجية، مما دفع الطلاب وأولياء أمورهم للتأكد من حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وإذا ما كان هذا الأمر صحيح، وخرج نائب رئيس الشعبة الخاصة بالأدوات المكتبية التابعة للغرفة التجارية ليرد على ما أُثير بهذا الشأن، هو ما سنعرضه عبر سطور هذا المقال.

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

قال بركات صافي المتحدث باسم الغرفة التجارية أن الارتفاع في أسعار الكتب الخارجية هو أمر مبالغ به، فقد تردد أن هناك بعض الكتب وصل سعرها إلى 670 جنيه أو أكثر، وهذا أمر عاري تماماً من الصحة، حيث لا يزيد سعر أي كتاب عن 260 جنيه بأي حال من الأحوال، كما أن هناك بعض الكتب الخاصة بالمراحل الدراسية المتقدمة مثل شعبة الرياضيات يصل سعر الكتب بها إلى 200 جنيه.

ويبلغ سعر كتب فروعها الأربعة إلى 800 جنيه مجتمعة، وجميع الكتب الأخرى لا يتعدى سعر الكتاب منها 260 جنيه، ويمكن الحصول على الكتب بخصومات تبلغ 20% من أسواق الجملة، وسعر الكتب يكون مطبوع على الغلاف الخارجي للكتاب، والسعر غير خاضع لسياسة الطلب والعرض، وبالتالي لا يجب الانسياق خلف الإشاعات الغير الصحيحة.

الإعلان عن أسعار الكتب الخارجية 2023/2024

مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد أعلنت بعض الأسواق والمكتبات عن أسعار الكتب الخارجية لمختلف المراحل التعليمية، وقد لاحظ الناس ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بنسب أكبر في هذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية، وخاصة كتب الرياضيات والعلوم وغيرها من الكتب، وبسؤال عضو مجلس الغرفة التجارية بشعبة الأدوات المكتبية قال أن ارتفاع الأسعار في هذا العام جاء نتيجة لعدد من الأسباب.

من هذه الأسباب ارتفاع سعر الدولار بالأسواق الموازية والذي يكاد يصل إلى 40 جنيه، فضلاً عن ارتفاع سعر البنزين والسولار وغيرها من مصادر الطاقة اللازمة لتصنيع الورق، وزيادة أسعار الإيجارات، إلى جانب ارتفاع تكلفة الورق الذي تُطبع عليه الكتب، وغيرها من العوامل المسببة لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، وجميعها خارجة عن إرادة الشعبة، والعوامل السابقة هي المتحكمة بها بدرجة كبيرة.