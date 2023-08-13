“للمسجلين من قبل” الاستعلام عن الوجبة الخامسة PDF من الأسر المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق عبر منصة مظلتي

يبحث الكثير من المواطنين بالعراق عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 حيث أن وزارة العمل والشئون العراقية هي الجهة المسؤولة عن الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة بالعراق، وفيها يتم ذكر أسماء المواطنين الذين تم منحهم موافقة بالاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية ممن تجتمع لديهم جميع الشروط والضوابط المنصوص عليها، ومن ثم يمكنهم الشروع في الحصول على الدعم المقرر.

الاستعلام عن الوجبة الخامسة من الأسر المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية 2023

أصدرت وزارة العمل العراقية أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة بالعراق بطريقة إلكترونية، حيث يمكن استخراج هذه الأسماء شرط اتباع هذه التعليمات:

الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية

انقر على اختيار (خدمات إلكترونية) لاستعراض كافة الخدمات الموجودة بالموقع.

من بين الخدمات الموضحة قم بالنقر على زر إرسال طلب الوجبة الخامسة.

اختر ( استعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق.

اكتب جميع البيانات اللازمة مثل البيانات الشخصية واسم المستخدم، وغيرها من التفاصيل في الأماكن الفارغة بالصفحة.

تريث لعدة ثواني وسيظهر ملف pdf يحتوي على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة بالعراق، وتحقق إذا ما كان اسمك مذكوراً بها.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق هو دعم موجه لبعض الفئات التي تنطبق عليها كافة الضوابط المحددة من وزارة العمل، حيث لا يمكن الاستفادة من الدعم المقدم لأي فئة غير هذه الفئات، وتتمثل تلك الضوابط فيما يلي: