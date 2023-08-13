هل صحيح سيتم تأجيل عوده الابتدائي بأمر ملكي 2023/1445؟ “التعليم توضح حقيقة الخبر المتداول لتنهي الجدل”

أوضحت وزارة التعليم السعودية حقيقة الأخبار المتداولة حول تأجيل عوده الابتدائي حيث اقترب موعد بدء العام الدراسي الجديد، كما أعلنت الوزارة عن جدول التقويم الدراسي الذي يحتوي على ثلاث فصول دراسية ويوضح هذا التقويم جدول الإجازات الرسمية المطولة بكل فصل دراسي، وفي هذه الفترة انتشرت بعض الأخبار عن تأجيل عودة المرحلة الابتدائية للدراسة مما دفع الكثير من أولياء الأمور للبحث عن حقيقة هذا الخبر، وسنوضح لكم ذلك خلال مقالنا لذا تابعونا.

تأجيل عوده الابتدائي

مع اقتراب عودة المدارس لبدء العام الدراسي الجديد 1445 يتساءل الكثير من أولياء الأمور عما إذا تم تأجيل عودة طلاب المرحلة الابتدائية إلى المدرسة، وردت وزارة التعليم السعودية بأن الخبر مجرد إشاعة ولا صحة له وأنه لم يصدر توجيه ملكي بهذا الصدد، وأكدت على أنه في حال تم نشر أخبار تتعلق بإحدى مراحل التعليم سيتم الإعلان عنها رسميًا لكن كل هذه الأخبار مجرد أخبار كاذبة، كما وضحت بأن الدوام حضوري وليس عن بُعد.

متى تبدأ الدراسة 1445

وضعت وزارة التعليم السعودية التقويم الأكاديمي للعام الحالي، حيث ستبدأ الدراسة في يوم 20 أغسطس الموافق 4 صفر وسوف يدرس الطلاب ثلاثة فصول دراسية كل فصل دراسي يشمل إجازات ممتدة وإجازات رسمية لتخفيف ضغوط الدراسة والعبء الدراسي على الطلاب بجميع المستويات الأكاديمية.

حقيقة تأجيل عودة طلاب المدارس

أعلنت وزارة التعليم داخل السعودية بأنه لا يوجد أي نية لتأجيل الدراسة وأن خبر تأجيل عوده الابتدائي مجرد تداول للشائعات فحسب، ومن بين الأخبار المتداولة التمديد للفترة الزمنية الخاصة بالعطلة الأسبوعية، إذ أن كل هذه الأشياء خاطئة والدراسة في موعدها الأحد الرابع من صفر الموافق 20 أغسطس في كافة المراحل، وذلك طبقًا للتقويم الميلادي، وليس هناك أي صحة للأخبار التي انتشرت عن التأخر لعودة الطلاب للمدرسة، مع تمديد الإجازة، وشددت الوزارة على عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، ويجب اعتماد جميع المعلومات الدراسية من قبل المواقع الرسمية فقط.