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دليل الطالب معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024 معدلات القبول في العراق الحدود الدنيا
تم الاعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية والذي يهتم الكثير من طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي البحث عنها فقد فتح باب التسجيل بجميع جامعات العراق ويمكننا الاستعلام بشكل الكتروني لتوفير الوقت والجهد ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024.
معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024
طرحت الجامعات معدلات القبول في جميع الكليات، ويتم الاستعداد لفتح باب التسجيل والالتحاق بالجامعات، فقد ظهرت نتائج امتحانات السادس الإعدادي خلال ايام من خلال تجاوز نسب النجاج 90% والتي اعتمدها من وزير التربية والتعليم.
ما هي المعدلات للقبول في الجامعات العراقية 2023
- كلية الطب99.67%
- طب الزهراء 99.57%
- طب الاسنان 98.83%
- الصيدلة 98.5%
- هندسة حاسبات 93%
- هندسة ميكانيكا 90.5%
- هندسة قسم كيمياوية 95.33%
- هندسة قسم المواد 88.33%
- العلوم 82.67%
- علوم قسم الرياضيات 74.17%
- العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 75%
- القانون 82%
- التمريض للذكور96.33%
- التمريض للبنات 93.17%
- طب بيطري 68.33%
- الزراعة 60%
- الإدارة والاقتصاد 61.5%
- الإدارة والاقتصاد القرنة 60%
- التربية القرنة 65.5%
- التربية للعلوم الصرفة 70.67%
- التربية للعلوم الإنسانية 72.67%
- التربية للبنات 66.33%
- الآداب68.67%
- علوم البحار 63.83%
القبول في الجامعات العراقية جامعة الموصل
- طب الموصل 100.33%
- طب الأسنان 99.13%
- الصيدلة 98.83%
- هندسة حاسوب 95%
- هندسة قسم الميكانيك 86.33%
- علوم 88%
- علوم حاسوب ورياضيات 67.67%
- علوم البيئة وتقاناتها 62%
- حقوق 78.83%
- علوم سياسية 65.5%
- تمريض ذكور97.67%
- تمريض بنات 95.33%
- طب بيطري 70.17%
- كلية زراعة وغابات60%
- إدارة واقتصاد 60%
معدل القبول في الجامعة العراقية التكنولوجية
- هندسة الطب الحياتي97.33%
- هندسة الليزر والإلكترونيات البصرية96%
- هندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط95.98%
- هندسة الميكانيكية قسم طائرات94.83%
- هندسة كيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية 94.17%
- هندسة كيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي93.67%
- هندسة السيطرة والنظم ـ هندسة الحاسوب والسيطرة 92.74%
- هندسة اتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية 92%
- هندسة السيطرة والنظم ـ قسم السيطرة 91.83%
- هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية91%
- هندسة الحاسوب قسم المعلومات 91.67%
- هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز 90.33%
- هندسة كهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار 88.67%