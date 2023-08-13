الحد الأدنى يصل لـ 70%.. هذا موعد تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

موعد فتح تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، ويتساءل الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم بهذه المرحلة عن موعد فتح تنسيق المرحلة الثانية للتسجيل في رغبات المرحلة الثانوية في الكليات والمعاهد التي تقبل المجاميع التي حصلوا عليها، سنقدم آخر التطورات حول هذا الشأن من خلال المصادر المسئولة.

موعد تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

ذكر أحد المسؤولين في وزارة التعليم العالي بأنه سيتم الإعلان عن موعد فتح تنسيق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى مباشرة، وأن ذلك سيكون بعد منتصف شهر أغسطس الحالي للطلاب الذين اجتازوا الدور الأولى من الثانوية العامة لجميع الشعب العلمية والأدبية، وسيتم فتح الموقع الخاص بتقديم طلبات التنسيق إلكترونياً للتسجيل في الأماكن الشاغرة بالمعاهد والكليات لطلاب هذه المرحلة.

وهناك معلومات مؤكدة على وجود أماكن كثيرة في العديد من الأقسام والكليات للشعبة العلمية رياضة وعلوم في المرحلة الثانية من التنسيق، ومن هذه الكليات كلية الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات، التمريض، التربية النوعية، التربية، وغيرها من الكليات المطلوبة من عدد كبير من الطلاب.

انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

انتهى بالفعل تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى وفق آخر موعد حددته وزارة التعليم العالي، فقد تم البدء في استقبال التسجيل في هذه المرحلة من يوم السبت الخامس من أغسطس حتى يوم العاشر من الشهر نفسه والموافق ليوم الخميس، تبعاً للحد الأدنى المحدد للتسجيل في المرحلة الأولى، وذلك بعد مد فترة التسجيل ليوم إضافي حتى يحصل الطلاب على الوقت اللازم لعملية التسجيل، وإتاحة الفرصة أمامهم.

كيفية تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة

يرغب الطلاب في التعرف على الخطوات الدقيقة لتسجيل رغباتهم في التنسيق، ويتم ذلك وفق هذه الخطوات: