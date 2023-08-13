الحق مش هيروح.. من هنا تقديم اعتراضات على نتائج السادس الإعدادي 2023 في العراق

نقدم لكم خطوات تقديم اعتراضات على نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2023 والذي يعد من أهم الصفوف الدراسية التي يبذل بها الطالب مجهود كبير لتحصيل دروسه، وبعد ظهور نتائج هذا الصف قد يتعرض الطالب للخطأ في احتساب درجاته، وهنا يرغب في معرفة خطوات تقديم اعتراضات على نتائج السادس الإعدادي بالعراق حتى يتمكن من تصحيح درجاته، وهو ما سنقدمه في هذه السياق.

خطوات تقديم اعتراضات على نتائج السادس الإعدادي 2023 في العراق

تقديم اعتراض على نتائج السادس الإعدادي بالعراق يستلزم تتبع بعض التعليمات الضرورية حتى يتم قبول الاعتراض، وتتمثل فيما يلي:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية

كتابة استمارة الاعتراض، وتدوين ما بها من بيانات خالية ومنها رقم جلوس الطالب واسمه، وكيفية التواصل معه.

ذكر سبب الاعتراض بوضوح وعرضه في الاستمارة الخاصة بالتظلم، مثل أن يكون متعلق بوجود أخطاء في عملية التصحيح، أو خطأ في احتساب الدرجات وغيرها من الأسباب.

التأكد من توافر جميع البيانات الخاصة بالاعتراض والمستندات المؤكدة على صحتها، وفي حالة وجودها يتم رفعها لدعم طلب الاعتراض، ومن ذلك نسخة من ورقة الاختبار أو غيرها من المستندات.

الانتظار حتى يتم الرد على طلب الاعتراض بعد النظر في صحته، ومن بعدها يتم اتخاذ القرار الصحيح.

يضمن هذا النظام للطالب حصوله على حقه في حالة وجود أخطاء قد تؤثر على درجاته ومجموعه الكلي.

شروط تقديم طلب اعتراض على نتائج السادس الإعدادي بالعراق

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية شروط لا غنى عنها للطلاب الراغبين في تقديم طلب اعتراض على نتائج السادس الإعدادي بالعراق، لضمان حصولهم على حقهم بشكل سليم، وتتمثل في الاشتراطات الآتي ذكرها: