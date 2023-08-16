لو بتحب الجديد أركب وهيص”.. أرخص سيارة يابانية جديدة في مصر 2023 ( نيسان صني – ميتسوبيشي اتراج – سوزوكي ارتيجا )

تتنوع السيارات المقدمة والتي تتواجد في السوق المصري حالياً بشكل شامل سواء من حيث التصميم الخارجي أو الداخلي أو التجهيزات الفنية والتقنية المتاحة بها، وحتى من حيث بلد الصنع، ومن بين هذه التنوعات تبرز الإصدارات القادمة من الشركات اليابانية المصنعة، كما هو الحال في طرازات شركات مثل نيسان وسوزوكي وميتسوبيشي وسوبارو، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أبرز 5 سيارات زيرو يابانية في السوق المصري بسعر يبدأ من 485 ألف جنيه.

5 سيارات يابانية جديدة

إليكم أبرز 5 سيارات يابانية زيرو في السوق المصري بسعر يبدأ من 485 ألف جنيه بالمواصفات وسعر كل سيارة:

مواصفات سيارة نيسان صني موديل 2024

الخصائص القيمة السعر الرسمي من 485,400 جنيه إلى 551,000 جنيه ناقل السرعة مانيوال (للفئة الأولى)، أوتوماتيكي (للفئات الأخرى) المحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر نظام الدفع أمامي

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

الخصائص القيمة السعر 520,000 جنيه المحرك سعة 1200 سي سي، بقوة 76 حصان، وعزم دوران 100 نيوتن/متر ناقل السرعة أوتوماتيكي CVT نظام الدفع أمامي

مواصفات سوزوكي ارتيجا

الخصائص القيمة السعر 829,900 جنيه المحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/متر ناقل السرعة أوتوماتيك من 4 نقلات تسارع 0-100 كم/س 13.5 ثانية

مواصفات سيارة نيسان سنترا

الخصائص القيمة المحرك سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/متر ناقل السرعة أوتوماتيكي السرعة القصوى 180 كم/س زمن التسارع 0-100 كم/س 10.9 ثانية السعر 740,500 جنيه

مواصفات سوبارو XV