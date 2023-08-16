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لو بتحب الجديد أركب وهيص”.. أرخص سيارة يابانية جديدة في مصر 2023 ( نيسان صني – ميتسوبيشي اتراج – سوزوكي ارتيجا )

ahmed.khaledمنذ 15 دقيقة
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أبرز 5 سيارات يابانية جديدة
أبرز 5 سيارات يابانية جديدة

تتنوع السيارات المقدمة والتي تتواجد في السوق المصري حالياً بشكل شامل سواء من حيث التصميم الخارجي أو الداخلي أو التجهيزات الفنية والتقنية المتاحة بها، وحتى من حيث بلد الصنع، ومن بين هذه التنوعات تبرز الإصدارات القادمة من الشركات اليابانية المصنعة، كما هو الحال في طرازات شركات مثل نيسان وسوزوكي وميتسوبيشي وسوبارو، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أبرز 5 سيارات زيرو يابانية في السوق المصري بسعر يبدأ من 485 ألف جنيه.

5 سيارات يابانية جديدة

إليكم أبرز 5 سيارات يابانية زيرو في السوق المصري بسعر يبدأ من 485 ألف جنيه بالمواصفات وسعر كل سيارة:

مواصفات سيارة نيسان صني موديل 2024

الخصائصالقيمة
السعر الرسميمن 485,400 جنيه إلى 551,000 جنيه
ناقل السرعةمانيوال (للفئة الأولى)، أوتوماتيكي (للفئات الأخرى)
المحركسعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر
نظام الدفعأمامي

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

الخصائصالقيمة
السعر520,000 جنيه
المحركسعة 1200 سي سي، بقوة 76 حصان، وعزم دوران 100 نيوتن/متر
ناقل السرعةأوتوماتيكي CVT
نظام الدفعأمامي

مواصفات سوزوكي ارتيجا

الخصائصالقيمة
السعر829,900 جنيه
المحركسعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/متر
ناقل السرعةأوتوماتيك من 4 نقلات
تسارع 0-100 كم/س13.5 ثانية

مواصفات سيارة نيسان سنترا

الخصائصالقيمة
المحركسعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/متر
ناقل السرعةأوتوماتيكي
السرعة القصوى180 كم/س
زمن التسارع 0-100 كم/س10.9 ثانية
السعر740,500 جنيه

مواصفات سوبارو XV

الخصائصالقيمة
نطاق الأسعارمن 1,099,900 جنيه إلى 1,299,990 جنيه
المحركسعة 1600 سي سي، بقوة 114 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر
ناقل السرعةأوتوماتيكي من 5 سرعات
زمن التسارع 0-100 كم/س13.9 ثانية

 

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ahmed.khaledمنذ 15 دقيقة
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