أحمي عربيتك عشان مترجعش تندم”.. أفضل نصائح للحفاظ على موتور السيارة من الحر خلال فصل الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تتعرض محركات السيارات للإجهاد والتآكل الزائد والتلف وتوقفها عن العمل بشكل مفاجئ مما يمكن أن يؤدي إلى حدوث أعطال ومشاكل، لذلك ينصح باتباع بعض النصائح لتجهيز السيارات والحفاظ على أدائها في هذه الأجواء الحارة، وفيما يلي سوف نستعرض كافة هذه النصائح.

كيف تحافظ على حرارة السيارة في الصيف

من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على أبرز وأفضل نصائح يجب اتباعها للحفاظ على موتور السيارة خلال فصل الصيف:

الفحص الدوري للسيارة

يعد الفحص الدوري للسيارة أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة المحرك وتأمين عمره الطويل، ويجب أن يتم فحص أجزاء السيارة الحيوية بانتظام للتحقق من سلامتها، وفي حال وجود أجزاء تالفة يجب استبدالها دون تأخير ويشمل ذلك فحص الوصلات والخراطيم والزيوت والسوائل المختلفة.

تنظيف فتحات التهوية

يجب الحرص على أن تظل مقصورة السيارة منعشة وباردة أثناء الطقس الحار، والتأكد من ذلك بإستمرار، ويجب تنظيف فتحات التهوية الخاصة بنظام التكييف بانتظام، ذلك يساعد على تدفق الهواء بسهولة إلى المقصورة الداخلية للسيارة.

فحص سائل التبريد وزيت المحرك

يجب على أصحاب السيارات فحص مستوى وجودة سائل التبريد بشكل منتظم وذلك لأن سائل التبريد يساهم في الحفاظ على درجة حرارة المحرك مناسبة ويمنع الارتفاع الزائد في الحرارة، كما أنه يجب فحص زيت المحرك بانتظام حيث يساعد على تقليل الاحتكاك بين الأجزاء والحفاظ على برودة المحرك.

صيانة مكيف الهواء

يجب التأكد من جودة وكفاءة مكيف الهواء في السيارة، حيث يعتبر مكيف الهواء مهماً للحفاظ على راحة مالك السيارة أو الركاب أثناء الطقس الحار، ويجب تشغيل مكيف الهواء بانتظام وضبطه على استخدام الهواء الخارجي للتبريد.

الاهتمام بالصيانة العامة

يجب الاهتمام بالصيانة العامة للسيارة، ويشمل ذلك تنظيف السيارة بانتظام والاحتفاظ بمستوى نظافة المحرك والمقصورة، كما ينصح بتجنب القيادة الزائدة في درجات الحرارة العالية وتجنب التوقف الطويل بمحرك السيارة في حالة الازدحام.