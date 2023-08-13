لاصحاب عدادات الغاز المنزلي”.. شحن العداد في مدة أقل من 60 يوم قبل ما يقطع عليك

نبهت شركة “بتروتريد” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية جميع عملاؤها بأن عدادات الغاز قد تتوقف عن العمل وتصبح غير قادرة على استقبال شحنات جديدة في حال تجاوز فترة عدم شحن العداد لأكثر من 60 يوماً.

شحن العداد في مدة أقل من 60 يوم

جاء هذا التنبيه من الشركة استجابةً لاستفسار أحد أصحاب العدادات مسبقة الدفع الذي أبدى استغرابه من عدم استجابة العداد للشحن بعد فترة عدم شحنه لمدة شهرين وذلك أثناء إغلاق الشقة وعدم استخدامه، وقد لاحظ أنه عند محاولة شحن العداد لم يصدر الصوت المعتاد للصفارة ولم تظهر أي مؤشرات على العداد.

وفي إجابتها على الاستفسار أوضحت الشركة أن عدم استجابة العداد للشحن يشير إلى أنه تم فصله نتيجة لتجاوز فترة 60 يوماً بدون توصيل شحنة جديدة، وأكدت الشركة أهمية شحن كارت الغاز قبل انقضاء 60 يوماً من تاريخ آخر شحنة حتى في حال وجود رصيد متبقي في الكارت، كمت أشارت الشركة إلى أن الحل لمشكلة فصل العداد يكمن في التواصل مع الخدمات الطارئة من خلال الاتصال على الرقم 129.

تسجيل قراءة عداد الغاز خلال تطبيق “بتروميتر”

بالنسبة للاستفسار الآخر الذي يتعلق بإمكانية تسجيل قراءة عدادين غاز لشقتين مختلفتين باستخدام تطبيق “بتروميتر” وبنفس البيانات، أوضحت الشركة أنه بإمكان المستخدم تسجيل قراءة عداد الغاز لأكثر من شقة داخل التطبيق، حيث يمكن إنشاء حسابات متعددة وتسجيل البيانات الشخصية لكل شقة على حدة.

أسعار شرائح الغاز وطريقة حساب الاستهلاك الشهري

فيما يتعلق بأسعار الغاز نقدم لكم تفاصيل حول الأسعار الرسمية والتي تنقسم إلى ثلاث شرائح:

الشريحة الأولى: تبدأ من الاستهلاك صفر وحتى 30 متراً بسعر 250 قرشاً للمتر.

الشريحة الثانية: تبدأ من الاستهلاك 31 وتصل إلى 60 متراً بسعر 325 قرشاً للمتر.

الشريحة الثالثة: تبدأ من الاستهلاك 61 فما فوق بسعر 375 قرشاً للمتر.

تضاف إلى هذه الأسعار مصاريف إدارية قيمتها 12 جنيهًا وقيمة الدمغات، ويتم حساب استهلاك الغاز من خلال ضرب عدد الأمتار المستهلكة شهرياً في سعر الشريحة المناسبة.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

تمتد فترة تسجيل قراءة عداد الغاز من اليوم الأول إلى العشرين من كل شهر، وتقدم شركة “بتروتريد” طرقًا مبتكرة وميسرة لتسجيل قراءة العداد منها: الرد الصوتي التفاعلي (IVR) حيث يمكنك تسجيل قراءة العداد من خلال الاتصال بالأرقام 5727 من أي هاتف محمول أو 09000727 من أي هاتف أرضي.