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ولا في الخيال”..أفضل 5 سيارات خارقة مواصفات جنونية ( لامبورجيني سيان- مرسيدس AMG Project One – بوجاتي تشيرون سوبر سبورت)

ahmed.khaledمنذ 9 دقائق
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5 سيارات خارقة
5 سيارات خارقة

تعيش صناعة السيارات الخارقة تطوراً مستمراً حيث تتنافس العلامات التجارية في تقديم أحدث وأسرع الطرازات على الصعيدين التكنولوجي والأداء، وتشهد الساحة تغيرات ملحوظة في كل لحظة، مما ينشئ تنافساً قوياً لإبهار عشاق السرعة بابتكارات مذهلة وتقنيات مبتكرة.

5 سيارات خارقة

من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم أفضل وأبرز 5 سيارات خارقة بمواصفات مذهلة باللإضافة إلى سعر كل سيارة.

لامبورجيني سيان

اسم السيارةلامبورجيني سيان
المحرك12 سلندر بسعة 6500 سي سي
قوة المحرك819 حصان
عزم الدوران758 نيوتن/متر
ناقل الحركةأوتوماتيكي من سرعات
التسارع (0-100 كم/س)2.8 ثانية
السرعة القصوى355 كم/ساعة
سعر البداية3.5 مليون دولار

مرسيدس AMG Project One

اسم السيارةمرسيدس AMG Project One
المميزاتمستوحاة من فورمولا 1، 3 محركات كهربائية، شاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الأسطوانات،
قوة إجمالية 1063 حصان
سرعة قصوى217 ميلاً/ساعة
تسارع 0-60 ميلاً/ساعة2.6 ثانية
المحركشاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الأسطوانات وثلاثة محركات كهربائية
سعر البداية2.7 مليون دولار

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

اسم السيارةبوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+
المحركمحرك W16 بسعة 8000 سي سي
قوة المحرك1578 حصان
عزم الدوران1600 نيوتن متر
ناقل الحركةأوتوماتيكي من سبع سرعات
السرعة القصوىأكثر من 273 ميلاً في الساعة (420 كم/ساعة)
السعر المبدأي3.1 مليون دولار

أسبارك اويل

اسم السيارةأسبارك اويل
قوة المحرك1980 حصان
عزم الدوران1475 رطلاً
تسارع 0-60 ميلاً/ساعة1.72 ثانية
الإنتاج المحدود50 نسخة
السعر المبدأي2.5 مليون جنيه إسترليني

هينسي فينوم F5 روديستر

المركبةهينسي فينوم F5 روديستر
المحركMحرك V8 بسعة 6600 سي سي
قوة المحرك1817 حصان
عزم الدوران1617 نيوتن/متر
ناقل الحركةأوتوماتيكي من 7 سرعات
السعر المبدأي3 ملايين دولار
الإنتاج المحدود30 سيارة
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ahmed.khaledمنذ 9 دقائق
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