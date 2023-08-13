ولا في الخيال”..أفضل 5 سيارات خارقة مواصفات جنونية ( لامبورجيني سيان- مرسيدس AMG Project One – بوجاتي تشيرون سوبر سبورت)

تعيش صناعة السيارات الخارقة تطوراً مستمراً حيث تتنافس العلامات التجارية في تقديم أحدث وأسرع الطرازات على الصعيدين التكنولوجي والأداء، وتشهد الساحة تغيرات ملحوظة في كل لحظة، مما ينشئ تنافساً قوياً لإبهار عشاق السرعة بابتكارات مذهلة وتقنيات مبتكرة.

5 سيارات خارقة

من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم أفضل وأبرز 5 سيارات خارقة بمواصفات مذهلة باللإضافة إلى سعر كل سيارة.

لامبورجيني سيان

اسم السيارة لامبورجيني سيان المحرك 12 سلندر بسعة 6500 سي سي قوة المحرك 819 حصان عزم الدوران 758 نيوتن/متر ناقل الحركة أوتوماتيكي من سرعات التسارع (0-100 كم/س) 2.8 ثانية السرعة القصوى 355 كم/ساعة سعر البداية 3.5 مليون دولار

مرسيدس AMG Project One

اسم السيارة مرسيدس AMG Project One المميزات مستوحاة من فورمولا 1، 3 محركات كهربائية، شاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الأسطوانات،

قوة إجمالية 1063 حصان سرعة قصوى 217 ميلاً/ساعة تسارع 0-60 ميلاً/ساعة 2.6 ثانية المحرك شاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الأسطوانات وثلاثة محركات كهربائية سعر البداية 2.7 مليون دولار

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

اسم السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ المحرك محرك W16 بسعة 8000 سي سي قوة المحرك 1578 حصان عزم الدوران 1600 نيوتن متر ناقل الحركة أوتوماتيكي من سبع سرعات السرعة القصوى أكثر من 273 ميلاً في الساعة (420 كم/ساعة) السعر المبدأي 3.1 مليون دولار

أسبارك اويل

اسم السيارة أسبارك اويل قوة المحرك 1980 حصان عزم الدوران 1475 رطلاً تسارع 0-60 ميلاً/ساعة 1.72 ثانية الإنتاج المحدود 50 نسخة السعر المبدأي 2.5 مليون جنيه إسترليني

هينسي فينوم F5 روديستر