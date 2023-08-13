عاجل إلغاء رسوم المرافقين 2023 ما مدى صحة الخبر المتداول؟ “الجوازات السعودية توضح الحقيقة كاملةً”

انتشرت أخبار تدل على إلغاء رسوم المرافقين، وبدأ الأشخاص في البحث عن ذلك الأمر، إذ أنهم يرغبون في التعرف على صحة الخبر المتداول والذي مفاده “عاجل الغاء رسوم المرافقين” ويرغبون في معرفة ما مدى صحة الخبر المتداول، ولقد ردت إدارة الجوازات على كافة الاستفسارات التي وردت من المقيمين بشأن هذا الأمر، ووضحت تفاصيل كثيرة إليهم ومن خلالنا يمكنك التعرف على ذلك.

عاجل إلغاء رسوم المرافقين ما مدى صحة الخبر المتداول؟

ليس هناك صحة للأخبار التي وردت بشأن إلغاء الرسوم للمرافقين، إذ أن إدارة الجوازات وضحت بأن هذا الأمر هو مجرد أخبار متداولة، ورسوم المرافقين ما زالت مستمرة تلك التي يتم دفعها مقابل الخدمات التي يقوم المرافقين بالحصول عليها، كما أنها وضحت بأن هناك فئات يتم إلغاء رسوم المرافقين إليها، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي:

الطلاب الوافدين للحصول على منحة للدراسة في السعودية.

الطلاب العسكريين الذين قد تدربوا داخل المملكة.

مواليد السعودية التي تزوجت من شخص أجنبي.

الزوجة الأولى للمقيم.

أبناء الشخص المقيم إن كان ذكورًا أقل من ثمانية عشر عامًا أو إناثًا عازبات.

شركة صغيرة عدد الأشخاص الذين يعملون بها خمسة أو أقل لا أكثر من خمسة أو أقل لا أكثر من ذلك.

قيمة رسوم المرافقين

وضحت وزارة الداخلية السعودية قيمة رسوم المرافقين كانت عبارة عن 100 ريال، ثم تم زيادتها أصبحت 200 ريال، وبعد ظروف فيروس كورونا في عام 2020 وصلت 400 ريال، ولا زالت ثابتة حتى الآن دون أي زيادة أو حتى نقصان، وعلى جميع الأشخاص الالتزام بتلك الرسوم حتى يكونوا في مأمن من أي مخالفات قانونية خلال تواجدهم في السعودية.