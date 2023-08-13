إلحق نفسك قبل الفواتير متتراكم”.. تسجيل قراءة عداد المياه وانت في بيتك هتسدد فاتورتك أون لاين

تبقى أيام قليلة على انتهاء المدة المحددة لتسجيل قراءة عداد المياه لمنزلك ووفقاً للإعلان الصادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب، يتم ذلك الإجراء من خلال تطبيق “قراءتي” الذي تم تطويره مخصصاً لتسجيل قراءات العداد بشكل شهري بين الأول والخامس عشر من كل شهرـ ولتسجيل قراءة عداد المياه تم توضيح أنه يمكن للمواطن تنزيل التطبيق مجانًا عبر متجر جوجل بلاي، يلزم أن يقوم المستخدم بإدخال بياناته الموجودة على فاتورة المياه عند التسجيل للمرة الأولى، كما أكدت الشركة أن التطبيق يتمتع بعدة ميزات تسهم في تسجيل القراءات بشكل ميسر وسلس.

المميزات التي يوفرها التطبيق

سهولة الاستخدام وسرية البيانات: ييسر التطبيق على المستخدمين تسجيل قراءة العداد الخاصة بهم بسهولة وأمان.

تسجيل القراءة الحالية: يمكن للمواطن تسجيل قراءة العداد الحالية عبر الخانة المخصصة في التطبيق.

إرفاق صورة العداد: يتيح للمستخدمين إرفاق صورة للعداد، مما يضمن دقة القراءة بنسبة 100%.

مرونة في التوقيت: يمكن للمستخدمين تسجيل القراءة في أي وقت خلال اليوم، مما يقلل من تراكم القراءات ويقضي على الأخطاء البشرية.

مميزات عداد المياه مسبق الدفع

تعلن الشركة عن مميزات عداد المياه مسبق الدفع للمواطنين، ويساعد هذا النوع من العدادات في تجنب تراكم الفواتير الشهرية، ويتيح للمستخدمين التحكم في استهلاكهم للمياه، كما يمكن شحن كارت العداد بالقيمة المرغوبة.

يأتي عداد المياه مسبق الدفع مع مزايا رائعة وهي:

إنذار نفاد الرصيد: يتيح العداد إنذاراً قبل نفاد الرصيد، وعدم انقطاع الخدمة في الإجازات والأعياد وبعد ساعات العمل الرسمية.

سهولة الشحن: يمكن شحن كارت العداد من خلال منافذ فوري أو خدمة العملاء أو السيارات المتنقلة.

الاحتفاظ بالرصيد أثناء السفر: يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بقيمة الرصيد في حالة السفر.

خطوات استخدام عداد المياه مسبق الدفع

يتم وضع كارت العداد في الجهاز والضغط على الزر الأحمر لتفعيل الكارت.

يجب شحن الكارت في غضون 24 ساعة.

بعد شحن الكارت يتم وضعه في العداد، ومن ثم الضغط على الزر الأحمر للتحقق من تفعيل الخدمة.

يمكن استخدام الزر الأحمر لمتابعة الاستهلاك ومراقبة الرصيد المتبقي.

خطوات التقديم على عداد المياه مسبق الدفع