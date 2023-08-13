حقيقة إضافة 10 درجات للصف الثالث المتوسط 2023 استجابةً لمطالب أولياء الأمور

جميع أولياء الأمور داخل العراق يتحدثوا عن الخبر الذي انتشر بشأن إضافة درجات للصف الثالث متوسط، ويقومون بالبحث عن إجابة لإيجاد حقيقة إضافة 10 درجات للسادس الابتدائي حتى يعلموا أهمية هذا القرار، ولذلك فإننا يمكننا الآن شرح تفاصيل ذلك وفقًا للصادر من وزارة التربية العراقية.

حقيقة إضافة 10 درجات للصف الثالث المتوسط

أوضحت وزارة التربية العراقية بأنه ليس هناك أي أخبار تدل على إضافة أي درجات لمراحل تعليمية بعينها، لأنها مجرد شائعات ولا صحة لهذا الأمر، وعلى الأشخاص أن يقوموا بتحري دقة جيدًا قبل أن يتداولوا أي خبر يخص الوزارة لأن المخالفين سيتم تعرضهم للعقوبات، واليكم تفاصيل السماح بزيادة 10 درجات للصف الثالث المتوسط ولكن بعام 2021 المنصرم، ولكن العام الجاري ليم يصدر قرار بتلك الصدد.

الاستعلام عن نتائج اعتراض الصف الثالث المتوسط

بعدما وضحنا حقيقة الخبر المتداول بصدد إضافة 10 درجات للصف الثالث المتوسط، باستطاعة الأشخاص الآن القيام بالاستعلام عن النتائج التي تخص الصف الثالث المتوسط، وذلك من خلال بعض الخطوات التي تمكن الأشخاص من القيام بهذا الأمر وهي كالآتي:

أولًا يجب الدخول للموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية في العراق.

توجه بعد ذلك لخدمة النتائج.

عليك بعدها بإدخال اسم الطالب وإضافة رقم الجلوس.

اضغط فوق كلمة تحميل.

يمكنك أن تقوم بتحميل النتيجة بنظام pdf.

نتيجة الصف الثالث المتوسط

بالفعل ظهرت بموعدها المحدد، حيث أن دائمًا الوزارة تهتم إعلان النتائج بوقتها وتوفر للأشخاص خدمة للاستعلام عن النتيجة بكافة المحافظات، من خلال موقع وزارة التربية أو عبر استخدام موقع نتائجنا، وتبذل قصارى جهدها بأن توفر جميع الخدمات التي يرغب فيها الطلاب إلكترونيًا، دون أن يكونوا بحاجة للذهاب لمقر المدرسة حتى توفر عليهم المجهود والوقت.