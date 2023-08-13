“يبن اللعيبة مش هتدفع غير تفاتيف….لأصحاب العادات القديمة طريقة تقليل الكهرباء للشريحة الأولى تقل للنصف

شهدت محركات البحث تزايد في عمليات البحث من قبل العديد من الأشخاص من المستخدمين لعداد الكهرباء حول الطريقة المناسبة لتقليل الكهرباء للشريحة الأولى التي تقل للنصف، وخاصة مع تزايد النفقات طوال الشهر كفواتير الماء والغاز، وحرصت الشؤون التجارية التابعة لهندسة كهرباء قطاع السادات التي تنتمي إلى شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء على تقديم نصائح حتى يتم التعامل مع العداد.

نصائح تقليل شريحة

هناك مجموعة من النصائح المقدمة، حتى يتم تقليل الكهرباء للشريحة الأولى، وإليكم هذه النصائح كالتالي؛ حيث ينصح بشحن العداد خلال الأيام القادمة من الشهر، فالعداد في الشهر الأول يكون على الشريحة الأولى، كما يتم تقديم نصائح لتوفير الاستهلاك في آواخر أيام الشهر، لأن المستهلك في هذه الحالة سيكون على أعلى شريحة له، وأيضاً ضرورة التحقق من ضبط وتنظيم الوقت والتاريخ بالعداد في حال شحن الكارت، ويجب الابتعاد عن التلاعب بغطاء العداد مسبق الدفع، وذلك لمنع فصل العداد، وفي حالة القيام بالتلاعب في غطاء العداد، فمن المقرر أن يتم فرض غرامة عليه ودفعها تبعاً للرسوم التي قامت الشركة بفرضها، كما يجب منع تزايد الأحمال عن الحد التي تسمح به الشركة وهو ٨٠ أمبير، لمنع فصل التيار الكهربائي بدون إنذار، ضرورة تجنب تكرار تزايد الأحمال عن ٨٠ أمبير فيما يزيد عن ٣ مرات، لأنه في هذه الحالة سيتم فصل التيار بشكل كامل، وسيتم في هذه الحالة الرجوع إلى الشركة حتى يعود التيار مرة أخرى، في حال إذا وصل الرصيد إلى ١٠ جنيهات، يقوم العداد بإصدار إنذار عن طريق إصدار لمبة لونها أحمر متواجدة يمين العداد، ضرورة التحقق من وجود رصيد، وذلك لمنع فصل التيار بشكل مفاجئ، وإذا تعرض الكارت للتلف أو حدث به مشكلة، فلن يتم قبول الشحن/ وعلى العميل بسرعة التوجه إلى شركة الكهرباء التي يتنتمي إليها واستبداله، إذا تم فصل العداد في حال وجو الكارت بهذه اللحظة، حيث يمكن تسجيل كارت فيزا أو بطاقة الرقم القومي، حتى يتم تقديم كارت شحن العداد، ومن الممكن التعرف على الرصيد الباقي والتاريخ والوقت، بالإضافة إلى الاستهلاك الشهري وهذا عن طريق استخادم الزر.