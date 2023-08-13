مفاجأة صادمة كله هيقلبها صيني… الذهب هيوصل 3000جنيه في الموعد ده توقعات كارثية وصادمة

توقعات بوصول الذهب 3000 جنيه شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع بالتزامن مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري بمواجهة الدولار، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع معدن الذهب الأًصفر، حيث ظهرت العديد من الأنباء عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بأن سعر جرام عيار 21 سيتخطى الـ 3000 جنيه، ويذكر أن الدكتور عبد الرحمن شعبان قد أكد على أن كافة المستثمرين بترقبون الموقف المقرر اتخاذه تجاه أسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار الذهب

تم صعود الذهب بالمعاملات الفورية ووصل نحو 0.3٪ 1838.38 دولار للأوقية، وهذا بعدما ازدادت الأسعار لتبلغ نحو 0.8٪ بالأسبوع، وجاء ذلك بالتزامن مع زيادة العقود الأمريكية الأخيرة للذهب بنحو 0.2٪ نحو 1843.80 دولار، وقد علق شعبان حول صعود سعر جرام 21 إلى 3000 بنفي هذا الخبر، وأوضح أن شهادات الاستثمار الجديدة التي قام البنك الأهلي بطرحها لتصل فائدتها إلى 25٪، وهذا من شأنه سيساعد في التحكم على أسعار الذهب بمصر، وهذا يرجع إلى اتجاه المستثمرين نحو شهادات الإدخار التي لها سعر فائدة عالية، الأمر الذي ينتج عنه ثبات أسعار الذهب وبعد ذلك هبوطها، وأكد شعبان أيضاً على أن أسعار الفائدة العالية سينتج عنها حسر جاذبية الذهب، حيث يوجد توقعات بتراجع سعر الذهب على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 10٪ بنحو 1500 دولار لكل الأوقية، وفي حالة الاستمرارية بالتشديد للقضاء على التضخم ليسقط بنحو 2٪.

أسعار الذهب اليوم

يترقب العديد من الأشخاص أسعار الذهب ويتابعها العديد باستمرار وبشكل يومي للتعرف عليها، فيبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل بذلك حوالي 2971 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2600 جنيه، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2228، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 20800 جنيه مصري.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

تمت الإشارة إلى أسباب زيادة أسعار الذهب في مصر، ويرجع السبب بذلك إلى زيادة التكالب والتهافت على الشراء وقد أشار مستشار وزير التموين لشؤون الذهب بأن ارتفاع أسعار الذهب لا يوجد له علاقة بسعر الدولار، وأن السبب الحقيقي وراء هذا الأمر هو ارتفاع الطلب وقلة العرض.