هل الحرازات عليها ازاله 1445 الآن حسب مخطط خريطة جدة الذكية للهدد وتطوير الأحياء العشوائية 2023؟

تسعى حكومة السعودية دائمًا لأن تجعل المملكة مميزة ومكانًا جاذبًا للسياح، وبالتالي اتخذت قرارًا بأن تقوم بإزالة الكثير من الأحياء العشوائية في مناطق متعددة داخل جدة والرياض، ولذا يتساءل الأشخاص هل الحرازات عليها ازاله على الرغم من أن الأحياء جميعها قد أزيلت وبالفعل وبدأت مرحلة التطوير، وبالتالي فإننا نستعرض الآن الإجابة عن هذا السؤال وتفاصيل هذا الأمر.

هل الحرازات عليها ازاله

حاليًا لا يوجد عليها هدد ولا إزالة لأن أعمال الإزالة تمت منذ عام 2021 وفق الخريطة المحددة لتطوير حي الحرازات لأنه بالطبع هو أحد الأحياء التي قد أزيلت بجدة، وهو عبارة عن حي كان تشغله الكثير من التعديات وتم إزالتها بشكل كامل، مساحتها قد وصلت حوالي 8.6 مليون متر مربع، وهذه الإزالة كانت ضمن خطة الإزالات للأحياء العشوائية لتطوير المنطقة، لإعادة تشغيل الحي مرة أخرى، لتحقيق الأهداف المرجوة بتلك المناطق العشوائية، وفقًا لرؤية المملكة العام 2030 ولكي تكون هذه المناطق جاهزة دائمًا لاستقبال السياح.

المناطق العشوائية المستهدفة في التطوير

بعد أن وضحنا الإجابة بصدد السؤال الأكثر طرحًا والذي مفاده هل الحرازات عليها ازاله 1445، الجدير بالذكر التنويه بأنه توجد الكثير من المناطق والأحياء التي تم استهدافها في الإزالة لإعادة تنظيم تلك المناطق وجعلها متطورة تصلح أماكن سياحية، ويكون متوفر بها كافة المرافق والخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الأفراد المقيمين بداخلها، وإليكم هذه المناطق العشوائية المستهدفة وهي كالآتي: