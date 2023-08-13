زغرتي يا بت بسرعة…. أخيراً بالزيادة الجديدة المتوقعة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس وما الفئات المرتفعة

إن وزارة المالية قد أعلنت عن ميعاد صرف المرتبات لشهر أغسطس لعام 2023 لـ تقريبًا 66 هيئة حكومية ووزارة أيضًا، وهذا يكون بالتزامن مع بداية صرف المعاشات لهذا الشهر شهر أغسطس للمستحقين به داخل الدولة أمس 1 من شهر أغسطس لعام 2023.

جدول لصرف المرتبات لشهر أغسطس لعام 2023

كما أن وزارة المالية قد وضعت وحددت جدول لصرف هذه المرتبات لشهر أغسطس لسنة 2023 للموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي والخاص، وسوف نكشف عن بعض النقاط في هذا الأمر من خلال السطور القادمة:

سيكون صرف المرتبات لشهر أغسطس يوم الخميس الموافق ليوم 24 شهر أغسطس أول أيام صرف هذه المرتبات للموظفين الذين يعملون في الدولة بالمديرات والوزارات الآتية التي سوف تذكر الآن « شؤون مجلس النواب، البيئة، الثقافة، النقل، الأوقاف، الآثار، الإنتاج، السياحة، العاملة، الاتصالات، القوي، البترول، الطيران المدني، الصحة، التضامن الاجتماعي، الداخلية، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الصناعة والتجارة، قطاع الأعمال العام، التموين والإسكان»، « مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات الشؤون الصحية، مديريات التجارة الداخلية والتموين، مديرات الطرق والنقل، الإسكان والمرافق، مديريات القوي العاملة».

جدول مرتبات شهر أغسطس عام 2023

إن مرتبات شهر أغسطس سوف تكون يوم الأحد الموافق ليوم 27 لشهر أغسطس عام 2023 هذا لـ ثاني يوم من صرف هذه المرتبات للذين يعملون داخل الدولة في الهيئة الحكومية التالية « الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني» صرف هذه المرتبات لشهر أغسطس يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 للموظفين، للذين تخلفوا عن صرف هذه المرتبات في الأيام التي حددت من قبل وزارة المالية.

مرتبات أغسطس عام 2023

إن وزارة المالية قد قررت موعد صرف مرتبات شهر أغسطس عام 2023 للموظفين الذين يعملون في الدولة الموافق ليوم 24 شهر أغسطس سنة 2023، وسوف يتم استمرار صرف هذه المرتبات حتى يوم 30 لشهر أغسطس 2023 من هذا الشهر الحالي.