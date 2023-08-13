“هما اللى ركبو أحسن منك في اي طيب مبروك عليك… ب29 ألف بس هتركب عربية عالمية مستعملة

ب 29 الف جنية بس…حقق حلمك واشتري أشهر سيارة مستعملة يحتوي السوق المصري على العديد من أنواع السيارات المستعملة بالإضافة إلى تنوع أسعارها فتوجد سيارات ذات أسعار اقتصادية موفرة وأسعار متوسطة ومنها الباهظة، ولكن الفئة الكبيرة المقبلة على شراء تلك السيارات المستعملة هي فئة تود السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، فانتشر تساؤل عن امكانية وجود سيارات مستعملة ب29 ألف، فتابعو معنا لتعلمون إذا كانت تلك الإمكانية صواب أم خطأ.

سيارات مستعملة بسعر منخفض

انتشرت العديد من الوسائل الآن لبيع السيارات المستعملة منها مواقع التواصل الاجتماعي، و في إحدى منصات بيع السيارات المستعملة نشر صاحب السيارة سيارته عارضًا إياها للبيع بسعر يفوق الخيال وكانت سيارته من النوع الفيات 28 موديل1990،وتعد تلك السيارة من أشهر السيارات المنتشرة في مصر، ومن المعروف عن تلك السيارة أن قوتها تأتي من محركها الذي يتكون من 4 أسطوانات وسعته هي 1100 سي سي وقوته 47 حصانًا، وبها ناقل حركة يدوي الأداء به 4 سرعات، ومع هذه المميزات فسعرها لم يبلغ الكثير فوصل سعرها إلى 30 ألف مع القابلية على التفاوض للوصول لسعر 29 ألف.

وهناك أنواع أخرى من السيارات المستعملة سعرها يصل إلى 30 ألف أو يقل عن هذا السعر، فتوجد سيارة من النوع الفيات وموديل 1991 ويبلغ سعرها 24 ألف وهو سعر رائع بالنسبة للفئة التي ترغب في شراء سيارات مستعملة رخيصة، وتوجد سيارة لادا 2107 موديل 1990 وسعرها 24 ألف، وأيضًا سيارة نوعها لادا 2107 موديل 1993 وسعرها يصل إلى 26 ألف جنيه،

سيارة من النوع سكودا فيفوريت موديل 1994 سعره 28 ألف

وتوجد سيارة من نوع السوزوكي ماروتي موديل 95 وسعرها يبلغ 29 ألف، وسيارة رينو 19 موديل 97 متوسط سعرها 29 ألف جنيه، وأيضًا توجد سيارة معروضه للبيع على موقع من المواقع وهي من النوع دايهاتسو شاريد موديل 92 ويصل سعرها إلى 30 ألف جنيه، وتم عرض سيارة مستعملة من نوع لاداد2105 موديل 92 للبيع على موقع من منصات بيع السيارات ويبلغ سعرها 25 ألف جنيه فقط.