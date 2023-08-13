اى كان مجموعك هنا عظمة… تنسيق الجامعات الأهلية 2023 بيعملك ترويقة لبناني مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة مرحلة ثانية كلياتك أي تتزايد التساؤلات من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى فما أكثر لتنسيق المرحلة الأولي الإعلان الرسمي عن تنسيق المرحلة الثانية، حيث أشارت وزارة التعليم العالي أنه سوف يتم الإعلان الرسمي عن تنسيق المرحلة الثانية وفتح باب تسجيل الرغبات مباشرة فور الانتهاء من المرحلة الأولي وإعلان نتائجها بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي، مع كل هذا توجد الكثير من التوقعات التي تتضمن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة مرحلة ثانية لجميع كليات ومعاهد الجمهورية بما تم إعلانه من نتائج ونسب مئوية وأعداد الطلاب؛ حيث تأتي مؤشرات تنسيق الكليات بحسب حاجة كل جامعة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة مرحلة ثانية كلياتك أي

بعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2023 من المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الثانية وفقاً للحد الأدنى يتقارب إلى حد كبير مع تنسيق العام الماضي؛ لتكون مؤشرات تنسيق الكليات كالتالي:

من المتوقع أن تقبل كليات الشعبة العلمية حاسبات ومعلومات دمياط 342 درجة، وكلية سياسة واقتصاد بني سويف بمعدل 342 درجة، في حين تأتي كليات علوم عين شمس ودمياط والمنوفية وبورسعيد والفيوم وأسوان وعلوم قناة السويس جميعهم بمجموع درجات 341 درجة، وتأتي كليات ألسن عين شمس وحاسبات وذكاء اصطناعي كفر الشيخ وعلوم العريش وعلوم الوادي الجديد جميعهم بمجموع درجات 338 درجة، كما تأتي مؤشرات كليات ألسن الفيوم وأسوان وتمريض الزقازيق بمجموع 337 درجة للقبول.

توقعات تنسيق كليات الشعبة الأدبية للمرحلة الثانية

توجد العديد من كليات الشعبة الأدبية التي يبحث عنها الطلاب ويرغبون في تسجيل رغباتهم بهذه الكليات التي تأتي مؤشرات التنسيق بها كالتالي:

من المتوقع أن يكون تنسيق كليات تجارة أسوان ودمنهور وطنطا وتجارة السويس بمجموع 271 درجة، وتكون مؤشرات تنسيق تجارة مدينة السادات 266 وتجارة أسيوط 266 وكلية تجارة سوهاج 265 ويأتي تنسيق انتساب آداب بني سويف 258 درجة، وانتساب آداب الوادي الجديد وجنوب الوادي بمجموع 257 درجة، ومن المتوقع أن تكون مؤشرات تنسيق كليات الحقوق بمجموع درجات 256 لكل من حقوق الفيوم وأسيوط، و255 حقوق طنطا وانتساب بني سويف وانتساب بنها.