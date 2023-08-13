معقول 88% يدخولك طب في تنسيق المرحلة الأولى… الاكيد انك من 60% تدخل حاسبات ودي كلية العباقرة

هناك أخبار موثوق منها بأن باب تسجيل الرغبات لجميع الكليات والجامعات للمرحلة الأولى قد تم غلقه بالفعل أمس الخميس وهو الموافق 10 من شهر أغسطس الحالي 2023 في تمام الساعة السابعة مساءا, على الموقع الخاص بالتقديم وكان من المفترض أن يغلق يوم الأربعاء الماضي, ولكن المجلس الأعلى للكليات كان قد مد فترة التقديم ليوم واحد لمنح الطلاب فرصة إضافية لتسجيل وتعديل الرغبات لهم.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى

تم الإعلان من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإنها ستقوم بعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للثانوية العامة, وهذا سيكون تحت إشراف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات, وسوف يتم عقد المؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة وسوف يتم هذا المؤتمر يوم الإثنين القادم, وسيعرض من خلال هذا المؤتمر عن الأماكن المتوفرة للطلاب بالكليات للمرحلة الثانية, وهذا للشعبة العلمي والأدبي والإعلان عن الجدول الزمني للمرحلة الثانية, وذكرت الوزارة للطلاب اللذين لديهم مجاميع عالية ولم يتمكنوا من تسجيل رغابتهم بالطريقة الصحيحة أو عدم الوصول للموقع, بالرغم من النتائج العالية التي تم حصولهم عليها من نتيجة الثانوية العامة وكان بإمكانهم التسجيل بالمرحلة الأولى بكل سهولة, توفر الوزارة لهؤلاء الطلاب التسجيل بالمرحلة الثانية والإلتحاق بالكلية المرغوب بها, لأن هذا حق من حقوقهم الواجبة على وزارة التربية والتعليم وتسهيل الأمور للطلبة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى 2023

تم تسجيل الطلاب للثانوية العامة بالكليات والجامعات بالمرحلة الأولى للشعبة الأدبية بالحد الأدنى للتنسيق بنسبة %70.61 وبدرجة 289.5 والتي كانت العام الماضي بتنسيق 264.5 وبنسبة %64.51, ويظهر لنا بإن نتائج هذا العام أعلى بنسبة عالية عن العام السابق ويكون الفرق بينها بواقع %6 و25 درجة, بالرغم من نتائج الثانوية العامة التي جاءت بإنخفاض كبير عن العام الماضي بشكل ملحوظ, ولكن ننتظر ظهور تنسيق المرحلة الثانية للطلاب الذين لم يتم تسجيل رغاباتهم بالمرحلة الأولى, لتسجيل رغاباتهم بالمرحلة الثانية ويجب على الطلاب مراقبة المواعيد لإنها تفتح لوقت قليل ومحدد, ويتم إغلاقها عند إنتهاء الموعد المحدد مباشرة ونتمنى للجميع التوفيق وتسجيل الرغبات التي يتمنوها.