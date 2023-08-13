الوجبة ال9… أسماء مشمولين رواتب الرعاية الاجتماعي كشوفات pdf وزارة العراق “منــــــــصة مــــــظلتي”

اسماء مشمولين رواتب الرعاية الاجتماعية في الآونة الأخيرة ارتفعت درجة الاهتمام بين المواطنين العراقيين بخصوص رابط الوجبة التاسعة المقبولين من الرعاية الاجتماعية، يعود هذا الارتفاع إلى التوقعات المرتقبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي في عام 2023 الجميع ينتظر معرفة ما إذا كانوا مؤهلين لهذا الدعم أم لا خاصة بعد التأخير في الإعلان عن الأسماء المستفيدة، وقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه سيتم توزيع المساعدات على جميع الأسر المحتاجة التي قدمت طلباتها في الآونة المحددة من قبل الوزارة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للحصول على معلومات حول المستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق لعام 2023، يمكنك اتباع الإجراءات التالية: فتح موقع وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق من “هنا”، ثم اذهب إلى صفحة الرعاية الاجتماعية والمراقبة، استخدم خدمة الاستعلام الخاصة بأسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، أدخل جميع المعلومات المطلوبة للفرد الذي يرغب في التقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية والاستفادة من هذه الخدمة، بعد النقر على “استعلام عن وجبة التاسعة”، ستظهر لك قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين من هذه الدفعة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

إذا كنت ترغب بتقديم طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية لرواتب الرعاية الاجتماعية الخاصة بعام 2023، يتوجب عليك الالتزام بالشروط التالية: يتعين أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية كما يجب أن يكون مقيمًا في العراق في وقت التقديم، ينبغي أن يقع عمر المتقدم بين 15 و60 سنة للتمتع بالرعاية الاجتماعية وللحصول على المساعدة المالية، ينبغي للنساء المتقدمات أن يكون عمرهن بين 15 و55 سنة، عدم استلام المتقدم راتب ثابت أو دخل ثابت، يجب أن يشترط وجود أربعة أطفال على الأقل في الأسرة وأن تعاني الأسرة من الفقر.

الرعاية الاجتماعية

في الساعات القادمة، سيتم الكشف عن عدد كبير من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية في العراق، الذين ليس لديهم الحق في الاعتمادات الاجتماعية، يبلغ العدد الإجمالي لهؤلاء المتجاوزين 163 ألف شخص، وتعمل الوزارة حاليًا على تدقيق بيانات الأسر المستفيدة من الإعانات الاجتماعية لإزالة هؤلاء المتجاوزين وضمان توفير الدعم اللازم فقط للأسر المستحقة، وبسبب تلقي الوزارة عدد كبير من التبليغات حول وجود متجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، قامت بحملة لمقارنة بيانات المستفيدين مع مؤسسات الدولة والمؤسسات غير الحكومية وقطاع الأعمال الخاص للتحقق من صحة المعلومات وإزالة المتجاوزين، كما تطلب الوزارة من المواطنين الإبلاغ عن المتجاوزين عن طريق الاتصال بالرقم 1018.