كم سعر المتر في التعويضات غليل 2023 بعد التعديل والمستندات المطلوب لاستحقاق صرف تعويضات الهدد

قامت أمانة منطقة جدة العامة في السعودية بالإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بالتعويضات، مثل كم سعر المتر في التعويضات غليل ولقد تم الكشف عن الموعد الذي يخص إزالة الأحياء، وجميع الأمور التي تتعلق بالتعويضات، وذلك بعد أن تم إزالة المناطق العشوائية، وبدء عمليات التطوير، ولذا سنذكر إليكم كافة التفاصيل.

كم سعر المتر في التعويضات غليل

بعد أن أزيلت المناطق العشوائية بدأ الأشخاص في التساؤل عن التعويضات التي تخص تلك المناطق ومن أهمها حي غليل، ولقد حددت أمانة جدة أسعار المتر في هذه المنطقة، وإليكم السعر وهو كالآتي:

#عقارات_الدولة تبدأ بتسليم الدفعة الأولى من المواطنيين تعويضات الأحياء العشوائية بجدة

بمبلغ مليار ريال وسيتمُّ استكمال صرف التعويضات تباعاً على مراحل مجدولة بالتزامن مع انتهاء أعمال الإزالة واستكمال الشروط المطلوبة. pic.twitter.com/qMtTQtIrXw — الهيئة العامة لعقارات الدولة (@SpgaKsa) June 5, 2022

لأن الورثة وأصحاب المنازل المُزالة يرغبون في معرفة كم سعر المتر في التعويضات غليل لذا أجابة أمانة العاصمة بأن متر التعويضات داخل حي غليل يبلغ حوالي 4000 ريال وذلك يرجع للأجزاء الداخلية في الحي.

المناطق الداخلية زاد سعرها وأصبحت 5000 ريال للمتر.

أما عن سعر المتر قبل هذه التعديلات كان يبلغ 3000 ريال فقط، ونظرًا لرفض كثير من الأهالي ترك المنطقة فقد تم رفع السعر حتى وافقوا.

مستندات مطلوبة لصرف التعويضات

أعلنت أمانة جدة العامة عن أوراق يتم طلبها حتى يضمن الأشخاص أن يحصلوا على التعويضات الخاصة بإزالة العشوائيات في منطقة جدة، وإليكم هذه المستندات وهي كالآتي:

أولًا سند للملكية الخاصة بالعقار وصورة عنه.

بطاقة الهوية الشخصية التابعة للمالك.

صورة واضحة للمبنى إن تواجدت.

نسخة فاتورة الكهرباء.

تحديد الإحداثيات التي تخص الموقع.