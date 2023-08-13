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اشتروا بفلوسكو كلها فراخ.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 اغسطس 2023 بكم كرتونة البيض 

مريم عرفةمنذ ساعة واحدة
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أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 اغسطس 2023
أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 اغسطس 2023

تعتبر الثروة الداجنة من أهم ما تمتلك البلاد من سلع استهلاكية غذائية هامة وهي الدواجن من كافة أنواعها ولذلك قد تتحرك الأسعار ومستوياتها وهذا ما يتابعه مختلف المستهلكين وكذلك من يتابعون النشاط التجاري للدواجن ومن خلال هذا التقرير القادم نتعرف بالتفصيل على أسعار الدواجن يوم غد والتي من المتوقع أن يتم العمل بها في مختلف الأسواق الاستهلاكية والمحلات التجارية وكذلك في المزارع سواء للدواجن البيضاء أو الدواجن الساسو والأمهات والبلدي والتي تعتبر هي الأنواع الأكثر مبيعا في السوق المصرية الاستهلاكية.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 اغسطس 2023

أوضحت المؤشرات الاستهلاكية اليوم 13 من أغسطس 2023 اليوم السبت أن الأسعار لا تزال في نطاقها المستقر وذلك على مستوى مختلف أنواع الدواجن الأكثر استهلاكا في الأسواق وقد بدأت البورصة بافتتاحية تعاملاتها وتستقر الأسعار على نفس المستوى حتى يوم غدا الأحد 13 من أغسطس 2023 ونتعرف من خلال هذا التقرير الآتي على سعر مختلف النوعيات من الدواجن.

سعر الدجاج الأبيض

يعتبر الدجاج الأبيض من أكثر النوعيات الأكثر طلبًا ومبيعًا في السوق المحلية، والكيلو منها متاح في المزارع بسعر يعادل 64 جنيه مصري، في حين أنها تصل للمستهلك بالسوق المحلية وفي مختلف السوق الاستهلاكية بأسعار تصل ما بين 70 و 71 جنيه مصري.

أسعار الدجاج الساسو والبلدي

الدجاج الساسو من أكثر أنواع الطيور والدواجن التي يفضلها الكثير من المستهلكين ويبلغ سعرها في السوق المحلية ما يعادل 104 وحتى 105 جنيه مصري، بينما في السوق الاستهلاكية تبلغ قيمة سعر الكيلو من الدواجن البلدي قرابة 110 جنيه مصري.

أسعار الدواجن الأمهات

الفراخ الأمهات من أفضل وأشهر أنواع الدواجن الموجودة بالسوق المحلي، وسعرها في المزرعة يبلغ 55 جنيه مصري، وفي السوق الاستهلاكية يكون السعر ما بين 60 وحتى 63 جنيه مصري.

أسعار الكتاكيت اليوم

من المتوقع أن تستقر الأسعار يوم غد الأحد 13 من أغسطس 2023 للكتاكيت وتكون كما يلي:
سعر الكتكوت أبيض من الشركات 15 جنيه مصري.
يبلغ سعر نوع الكتكوت الساسو 9 جنيه مصري.
كتكوت بلدي بسعر 6.50 جنيه مصري.

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مريم عرفةمنذ ساعة واحدة
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