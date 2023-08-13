تعويضات مالية كبيرة للموظف في هذه الحالات + صرف أجر إضافي.. هي دي الاخبار ولا بلاش

تعويضات مالية كبيرة للموظف في هذه الحالات، منح القانون للعامل الحق في إنهاء العقد إذا خالف صاحب العمل التزاماته الأساسية المفروضة عليه من خلال القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو تجاوز الحدود المحددة في لائحة النظام الأساسي للمنشأة. كما يُعَدّ تعرُّض العامل أو أفراد أسرته لأي اعتداء من قِبَل صاحب العمل أو من يمثله سببًا مشروعًا لإنهاء العقد، وفي هذه الحالات، يعُتبرُ إنهاء العقد من قِبَل العامل مبرَّرًا ومشروعًا.

تعويضات مالية للموظف في هذه الحالات

حفاظًا على حقوق صاحب العمل والموظفين يتم صرف تعويضات مالية للموظف في هذه الحالات:

– إذا قرر أحد الأطراف إنهاء العقد بدون توفير مبرر مشروع وكافٍ، يجب أن يتحمل الجانب الآخر مسؤولية تعويض الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء.

– وإذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل دون مبرر، يحق للعامل تقديم طلب للحصول على تعويض أمام المحكمة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.

– يجب أن يتجاوز التعويض الذي يصدر عن المحكمة العمالية ما يعادل أجر شهرين من الأجر الشامل لكل سنة خدمة، دون أن يؤثر ذلك على حقوق العامل في باقي استحقاقاته المشروعة بموجب القانون.

– ينتهي العقد الوظيفي بانقضاء فترة الخدمة أو بقرار قانوني ملزم، ولا ينتهي بوفاة العامل إلا إذا تم تأكيد ذلك بناءً على إجراءات قانونية رسمية.

– ويمكن أن ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل فقط في حالة وجود اتفاق سابق يتعلق بأمور شخصية له أو تأثيره على نشاط العمل الذي ينقطع برحيله.

– تعويضات مالية كبيرة للموظف في هذه الحالات في حال توفي العامل أثناء خدمته، يُقدِّم صاحب العمل دعمًا ماليًا لأسرته، حيث يُسدد ما يعادل أجر شهرين كاملين على الأقل لتغطية تكاليف الجنازة، ويُقدم مبلغًا يعادل أجر العامل لشهر الوفاة والشهرين التاليين وفقًا لأحكام التأمين الاجتماعي.

– بالإضافة إلى ذلك، يتحمل صاحب العمل تكاليف نقل جثمان العامل إلى مكان أصله أو المكان الذي يُرغب في نقله إليه وفقًا لاحتياجات الأسرة.

متي يتم صرف أجر اضافي للموظف

بعد معرفة تعويضات مالية كبيرة للموظف في هذه الحالات المذكورة، تنص المادة (85) على أنه عندما يتم تشغيل العامل في فترات إضافية لمواجهة تحديات عمل غير اعتيادية أو ظروف استثنائية، سيتلقى مكافأة إضافية بجانب راتبه الأساسي.: