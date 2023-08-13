12 فئة يحق لها خصومات على تذاكر القطار “خصم 100% + خصم نصف التذكرة”.. هي دي الاخبار ولا بلاش

خصومات على تذاكر القطار ، قامت هيئة سكك الحديد في مصر بتقديم عروض خاصة على تذاكر القطارات، حيث تتراوح نسبة الخصم بين النصف وثلاثة أرباع السعر الأصلي. لهذا السبب، سيقوم موقع “الوطن” بتسليط الضوء على الفئات المستحقة للاستفادة من تلك العروض التخفيضية من هيئة سكك الحديد، إلى جانب تقديم نظرة عامة على أسعار التذاكر المعمول بها على الوجهة الشمالية.

خصومات على تذاكر القطار

يتم خصومات على تذاكر القطار لـ 12 فئة يمكنكم التعرف عليها الان بالتفصيل:

بدايةً، نلقي نظرة على فئات التخفيض بنسبة 100%:

المحاربين الشجعان ضد مرض السرطان ورفاقهم المخلصين، حيث ستُصدر لهم تصاريح الرحيل دون تكلفة.

المسافرين في سنّ الشيخوخة المتأخرة، الذين تجاوزوا عتبة السبعين عامًا، ولكنهم ملزمون بتقديم وثيقة تأكيد من جهة التأمين للاستفادة من هذا الامتياز.

الصغار الذين يحملون همّ الصمت، وستُقدم لهم معاملة خاصة تلائم احتياجاتهم.

ثمَّ، ننظر إلى فئات الدعم بنسبة 50%:

الأرواح الرائعة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يُقدَّم لهم الدعم الملموس.

الشيوخ الذين اجتازوا ستين ربيعًا وما فوق، يتلقون نصيبهم من العناية.

أسر الأبطال وأبناء الثورة الذين تأثروا بقوى الزمن.

الجنود الذين يسلكون طريق الرحيل في قطارات الهواء النقي.

رجال القانون الساهرين على النظام

الصغار من أعمار 4 إلى 10 سنوات، باستثناء مركبات القطار الروسيّة التي تقدم خدماتها دونهم.

خصومات على تذاكر القطار ومن جهة ثانية، نلقي نظرة على فئات الدعم التي تتراوح نسبة تخفيضها بين 75% و60%:

أبطال الأيام الخوالي ورفاقهم، حيث تتجلى تخفيضاتهم بنسب تصل إلى 75%.

روابط الشباب وروّاد الرياضة، يكون لهم تخفيض بنسبة 50% للعدد الأقل من 19 فردًا، وبنسبة 67% لأعداد أكبر من ذلك، مُظهِرين بذلك دعمهم للرياضة والنشاط الشبابي.

ركوب المترو مجانًا لهؤلاء

بعد معرفة خصومات على تذاكر القطار، يستقل يومياً أكثر من مليون ونصف المليون راكب قاطرة الأنفاق المرفقة، ورغم منع رحلات غير مأذونة، لكنه يفتح باب الاستثناء أمام مجموعة محددة من الأفراد للاستمتاع بالرحلات المجانية: