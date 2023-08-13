الذهب بـ 19040 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد وغضب كبير في سوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع الكبير في بداية تعاملات اليوم الأحد، ليصعد إلى بسرعة الصاروخ التي لم ينهض على توقفه، ولأسباب غير معروفه إلى حد ما، إلا أن أبرزها هي قلة العملة الخضراء في مصر، مع العلم أن الحكومة فرضت كم من التسهيلات الكبيرة في الفترة الماضية، من أجل أن يكون سعره عادلاً أمام الجميع، لكن هذا الوضع لم يستمر كثيرًا ليرتفع اليوم بشكل أصبح يُفاجئ المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم الأحد

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، وفقًا لما يلي:-

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 200 جنيهًا، لُيسجل 2380 جنيهًا.

في حين أن سعر الذهب عيار 24 بلغ نحو 2720 جنيهًا.

بينما سعر الذهب عيار 18 بلغ نحو 2040 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الأحد إلى نحو 19040 جنيهًا.

فضلاً عن أن سعر الأونصة العالمية سجلت نحو 1914 دولارًا.

سعر الذهب اليوم الأحد

تحركت أسعار الذهب بشكل أغضب الكثير من المواطنين، وخاصة المُقبلين على الزواج، إضافة إلى أن ذلك يأتي وفقًا لعوامل محلية وخارجية، ومن أبرز العوامل التي أثرت على سعر الذهب هو موافقة مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، إضافة إلى الإعفاءات الجديدة التي تم تطبيقها من قبل الحكومة المصرية على جميع المصريين في الخارج، لكن لم يستمر هذا القرار إلا سوى 6 أشهر متتالية، وبعدها عادت الأسعار إلى ما كانت عليه مرة أخرى، وكما تم تداولها في بداية تعاملات اليوم.