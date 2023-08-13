“الهزار خلص والعقاب وجب”.. فرض غرامة 100 ألف جنيه وحبس لمدة عام كامل على جميع المخالفين في هذه الحالة!

أصبحت الحيوانات الخطرة والكلاب، هي من أهم الأمور التي تُسبب قلقًا كبيرًا بالنسبة للعديد من الأشخاص، لتقوم الحكومة المصرية، بفرض عقوبات حازمة على جميع من لديه حيوانات خطرة ومن أبرزها الكلاب، لتنص المادة “13” من القانون على أنه لابد من تكمم الكلاب والعمل على تقيدهم بقلادة مناسبة، حتى يتم السيطرة عليها، ويكون ذلك حال القيام باصطحابها في الأماكن العامة وكذلك خارج مكان إقامتهم.

فرض عقوبات حازمة على من يصطحب الكلاب

وفي كل الأحوال لا يحق القيام بأنة في حال القيام باصطحاب الكلاب، فيجب أن لا يقل عمر المصطحب وفقًا للجدول رقم “2” عن 18 عامًا، وفي جميع الأحوال كذلك فإنه يتم فرض غرامة تصل إلى نحو 50 ألف جنيه، وحبس لمدة عام كامل، وتصل الغرامة إلى 100 ألف جنيه، ويتم تطبيق العقوبة في حال إذا حاز الشخص كلبًا دون الحصول على ترخيص، ويكون ذلك من قبل الجهات المعنية طبقًا للمادة “10” من نفس القانون.

غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لمخالفي المادة رقم “13”

وقام قانون العقوبات، فرض جميع العقوبات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين، وعدم وجود تخوف كبير عند السير بالأماكن العامة، إضافة إلى أن الحبس يصل لمدة لا تتجاوز عن 6 أشهر، مع فرض غرامة لا تقل عن 50000 جنيه، وعدم تجاوزها 200000 جنيه، ويتم تطبيق هذه العقوبة على جميع من يخالف حكم المادة رقم “13” من نفس القانون، لينتبه الجميع إلى مثل هذه العقوبات جيدًا، حتى لا يقع تحت عتق القانون المصري الذي أصبح أكثر أهمية.