صرف دعم ريف للعاطلين.. موعد صرف الدعم الريفي لشهر أغسطس.. شروط الحصول على ريف

يعد دعم ريف، من أهم البرامج التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، حيث إنه يُستهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسط الريفية، إضافة إلى دعمه لمشاريع الثروة الحيوانية، والعمل على تحسين دخل المواطن الذي يمتلك مشروع صغير في مجال الثروة الحيوانية، مع العلم أن هناك بعض الشروط الهامة من أجل الحصول على دعم ريف، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

شروط الحصول على دعم ريف

جاءت أهم شروط الحصول على دعم ريف في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يبلغ عمر المتقدم نحو 21 عامًا.

لابد وأن لا يكون المتقدم قد حصل مسبقًا على دعم من الحكومة.

أن لا يعمل المتقدم في القطاع الحكومي أو أي قطاع أخر داخل المملكة العربية السعودية.

يجب وأن يكون لديه حساب بنكي لاستقبال الدعم الشهري الذي يحصل عليه المتقدم.

أن يكون لديه خبرة كاملة في المجال الزراعي.

أن لا يتخطى دخل المتقدم الشهري عن 9000 ريال سعودي.

الموافقة على جميع الضوابط والمعايير التي يفرضها البرنامج.

أن يكون مقيم في منطق ريفية لكي يحصل على الدعم المنوط به.

موعد صرف دعم ريف

أكدت وزارة البيئة والمياه في المملكة العربية السعودية، أن صرف دعم ريف يوافق يوم 24 أغسطس 2023، ويستمر الصرف لنهاية الشهر حتى يتمكن الجميع من الحصول عليه، مع العلم أن الوزارة حريصة على دعم التأخير في عملية الإيداع، من أجل تمكن المستفيد من شراء كافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة الخاصة به، مع تمويل مشروع الريفي الخاص.