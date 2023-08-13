هترجع لعيالك بدري.. تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات طوعًا لقانون العمل الجديد “ممكن تكون منهم”

تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات، أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها دراسة قرار يهدف إلى تقليص ساعات العمل للفئات المعنية في قطاعي العمل الحكومي والقطاع الخاص، تأتي هذه الخطوة استجابة لأحكام القانون الجديد للعمل بعد مناقشتها في مجلس النواب، وبموجب أحكام قانون الخدمة المدنية، تمنح المميزات للموظفين الحكوميين وأفراد الجهاز الإداري للدولة، ومن بين هذه المميزات تقديم خيار تخفيض ساعات العمل اليومية في بعض الحالات وفقًا لما جاء في أحكام القانون المعمول به.

تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات

قررت المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحديد بعض الفئات الأخرى التي تحق لها تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات بساعة، وذلك على النحو التالي:

الموظفون ذوو الإعاقة.

الموظفون الذين لديهم أبناء يعانون من إعاقة، وذلك وفقًا لقرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذا النوع من الإعاقات.

الموظفات اللواتي يرضعن أطفالهن، ويمتد هذا الحق حتى بلوغ الطفل سنتين.

الموظفات الحوامل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل.

ويحق للموظف أن يتخلى عن العمل لسبب طارئ لمدة لا تزيد عن سبعة أيام خلال السنة، وذلك بحد أقصى يومين في كل مرة.

قانون العمل الجديد 2023

تنص قوانين العمل على ترتيب ساعات العمل وفترات الاستراحة بحيث لا تتعدى الفترة بين بداية العمل وانتهائه أكثر من عشر ساعات في اليوم، ويُحتسب وقت الاستراحة من وقت الحضور على موقع العمل إذا كان العامل حاضراً في المكان، ومن غير المشمولين بهذا القرار العاملون في أعمال متقطعة طبيعياً، والتي تُحدد مدتها من قبل وزير مختص بقرار منه، بحيث لا تزيد فترة تواجدهم عن اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، كما يجب تنظيم الجدول الزمني في المؤسسة لضمان أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد أداءه لستة أيام متواصلة على الأكثر، وسيتم دفع الأجر أثناء فترة الراحة الأسبوعية بجميع الحالات.