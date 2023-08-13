أمانة جدة تُوضح حقيقة وقف الهدد في جدة 1445 للأحياء العشوائية طبقاً لخريطة الهدد الجديدة في جدة

انتشرت أنباء بمواقع التواصل الاجتماعي عن توقف الهدد لكافة الأحياء العشوائية، ومع زيادة انتشار هذا الخبر بدأ المواطنين في التساؤل عن ما هي حقيقة وقف الهدد في جدة 1445 للأحياء العشوائية؟ حيث أن هذه الخطوة كانت ضمن رؤية المملكة المستقبلية لعام 2030، لتحسين البنية التحتية وتطوير جميع المناطق العشوائية، مع توفير بيئة أفضل لكافة المواطنين، كما أن أمانة جدة أعلنت عن تطورات بخطة التطوير للعشوائيات.

ما هي حقيقة وقف الهدد في جدة 1445 للأحياء العشوائية؟

أمانة جدة العامة قالت بأن تلك الأخبار ليست صحيحة، وليس هناك أي تطورات تخص هذا الشأن أو حتى خطة تتعلق بإيقاف الهدد، حيث أنه يتم تطوير العشوائيات طبقًا لجدول الهدد المعدل مع ابتداء العام 1445، وبإمكان الأشخاص أن يتابعوا الهدد من خلال خريطة جدة الذكية .

أسباب إزالة المناطق العشوائية في جدة

أكدت أمانة جدة بأنه قد تم إزالة كافة الأحياء العشوائية لإدخال خدمات كثيرة للمواطنين، وكانت هناك أسباب متعددة أدت لاتخاذ هذا الإجراء بالفترة الماضية، وإليكم أسباب إزالة العشوائيات في جدة وهي كالآتي: