رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2023″.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية أدبي وعلمي

عقب ظهور نتائج تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة 2023، سيتم تحديد ميعاد لبدء عملية تنسيق المرحلة الثانية، سيتم خلال هذا الإعلان توضيح معدلات القبول في الكليات والمعاهد للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى تحديد الحدود الدنيا لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023، من المقرر أن تعقد وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن هذه التفاصيل المهمة، ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق تخطوا حاجز الـ 82 ألف، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، استعدادًا للإلتحاق بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي الجديد 2023/2024.

تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2023

الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل رغباتك في مرحلة التنسيق عبر الموقع الإلكتروني، يجب أن تكون دقيقًا ومتأكدًا من صحة البيانات التي تقدمها:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، بالإضافة إلى الرقم التأكيدي للدخول إلى حسابك الشخصي.

بمجرد تسجيل الدخول، ستظهر بياناتك الشخصية المتعلقة بالتنسيق.

قوم بالتحقق من بياناتك والتأكد من صحتها، في حالة وجود أي خطأ غير قابل للتعديل، يُنصح بالاتصال على الرقم 19468 للتواصل مع الجهة المسؤولة.

بعد التحقق من بياناتك، ستظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات، تحتوي هذه الشاشة على قائمة تحتوي على 75 رغبة مختلفة للكليات والبرامج.

قم باختيار وترتيب الرغبات وفقًا لتفضيلاتك واهتماماتك، يمكنك تحديد الرغبات التي تود الإلتحاق بها وترتيبها حسب الأولويات.

بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات، ستظهر لك قائمة بالرغبات المسجلة.

سيتم عرض رقم الإيصال المسجل بها، وبإمكانك حفظ هذه القائمة أو طباعتها للإشارة إليها لاحقًا.

بعد انتهاء عملية تسجيل الرغبات، تأكد من الخطوات التي اتخذتها وتأكد من صحة البيانات المسجلة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023

قد أعلنت وزارة التعليم العالي في وقت سابق عن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى لعام 2023، حيث يجب أن تكون الدرجة 362 فأكثر للشعبة العلمية، ما يُعادل نسبة 88.29% فأكثر، بينما يجب أن تصل الدرجة إلى 342 فأكثر للشعبة الهندسية، وهذا يعني نسبة 83.41% فأكثر.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023، من المحتمل أن تكون الحدود الدنيا للدرجات أقل من العام السابق، إذ أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية في العام الماضي للشعبة الأدبية كان 238 درجة فأكثر، وهذا يشير إلى فرص أكبر للطلاب في الحصول على فرصة الإنضمام إلى الكليات المرغوبة، من المتوقع أن تشمل الكليات المتاحة في المرحلة الثانية مجالات متنوعة مثل التجارة والآداب والحقوق.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية أدبي وعلمي