رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2023″.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية أدبي وعلمي
عقب ظهور نتائج تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة 2023، سيتم تحديد ميعاد لبدء عملية تنسيق المرحلة الثانية، سيتم خلال هذا الإعلان توضيح معدلات القبول في الكليات والمعاهد للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى تحديد الحدود الدنيا لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023، من المقرر أن تعقد وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن هذه التفاصيل المهمة، ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق تخطوا حاجز الـ 82 ألف، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، استعدادًا للإلتحاق بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي الجديد 2023/2024.
تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2023
الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل رغباتك في مرحلة التنسيق عبر الموقع الإلكتروني، يجب أن تكون دقيقًا ومتأكدًا من صحة البيانات التي تقدمها:
- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، بالإضافة إلى الرقم التأكيدي للدخول إلى حسابك الشخصي.
- بمجرد تسجيل الدخول، ستظهر بياناتك الشخصية المتعلقة بالتنسيق.
- قوم بالتحقق من بياناتك والتأكد من صحتها، في حالة وجود أي خطأ غير قابل للتعديل، يُنصح بالاتصال على الرقم 19468 للتواصل مع الجهة المسؤولة.
- بعد التحقق من بياناتك، ستظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات، تحتوي هذه الشاشة على قائمة تحتوي على 75 رغبة مختلفة للكليات والبرامج.
- قم باختيار وترتيب الرغبات وفقًا لتفضيلاتك واهتماماتك، يمكنك تحديد الرغبات التي تود الإلتحاق بها وترتيبها حسب الأولويات.
- بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات، ستظهر لك قائمة بالرغبات المسجلة.
- سيتم عرض رقم الإيصال المسجل بها، وبإمكانك حفظ هذه القائمة أو طباعتها للإشارة إليها لاحقًا.
- بعد انتهاء عملية تسجيل الرغبات، تأكد من الخطوات التي اتخذتها وتأكد من صحة البيانات المسجلة.
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023
قد أعلنت وزارة التعليم العالي في وقت سابق عن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى لعام 2023، حيث يجب أن تكون الدرجة 362 فأكثر للشعبة العلمية، ما يُعادل نسبة 88.29% فأكثر، بينما يجب أن تصل الدرجة إلى 342 فأكثر للشعبة الهندسية، وهذا يعني نسبة 83.41% فأكثر.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023، من المحتمل أن تكون الحدود الدنيا للدرجات أقل من العام السابق، إذ أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية في العام الماضي للشعبة الأدبية كان 238 درجة فأكثر، وهذا يشير إلى فرص أكبر للطلاب في الحصول على فرصة الإنضمام إلى الكليات المرغوبة، من المتوقع أن تشمل الكليات المتاحة في المرحلة الثانية مجالات متنوعة مثل التجارة والآداب والحقوق.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية أدبي وعلمي
- حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
- سياسة واقتصاد بني سويف 342
- علوم المنيا 342
- علوم عين شمس 342
- علوم المنوفية بشبين الكوم 341
- علوم بورسعيد 341
- علوم دمياط 341
- علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341
- تمريض دمياط 340
- علوم الفيوم 340
- علوم أسوان 340
- تخطيط عمراني القاهرة 339
- علوم السويس 339
- علوم بني سويف 339
- علوم حلوان 339
- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338
- ألسن الفيوم 337
- ألسن أسوان 337
- تمريض الزقازيق 337
- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337
- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337
- ألسن الأقصر 336
- ألسن بني سويف 336
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336
- مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي علوم ورياضة
- كلية / تخصص الدرجة المتوقعة
- ألسن المنيا 335
- تمريض دمنهور 334
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334
- علوم البترول والتعدين مطروح 333
- معهد فني صحي أسيوط 333
- تمريض المنوفية بشبين الكوم 332
- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332
- حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332
- ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332
- علوم الأرض بني سويف 332
- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331
- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331
- فنون تطبيقية بنها 331
- حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330
- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330
- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329
- فنون تطبيقية حلوان 327
- حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326
- تنسيق المرحلة الثانية 2023 شعبة أدبي
- تجارة الزقازيق 288
- تجارة جنوب الوادي 287
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
- تجارة بورسعيد 279
- تجارة بنها 277
- تجارة كفر الشيخ 275
- تجارة أسوان 271
- تجارة دمنهور 271
- تجارة طنطا 271
- تجارة السويس 271
- تجارة العريش 269
- تجارة أسيوط 266
- تجارة مدينة السادات 266
- تجارة سوهاج 265
- كلية / تخصص الدرجة المتوقعة
- آداب جامعة أسيوط 259
- آداب سوهاج 258
- آداب المنيا 258
- آداب جنوب الوادي 257
- آداب انتساب موجه أسيوط 256
- آداب انتساب موجه المنيا 256
- كلية / تخصص الدرجة المتوقعة
- حقوق أسيوط 256
- حقوق الفيوم 256
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
- حقوق بني سويف 255
- حقوق انتساب موجه بنها 255
- حقوق طنطا 255
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- حقوق انتساب موجه الزقازيق 254