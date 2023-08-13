” Tom and jerry” تردد قناة توم وجيري 2023 على النايل سات

قام موقعنا بتوفير تردد قناة توم وجيري 2023 على النايل سات لمتابعينا، وذلك بعد إعلان إدارة القناة عنه، وتقوم هذه القناة بعرض الكثير من أفلام الكرتون والرسوم المتحركة التي تعمل على تسلية الصغار، وتمكنت القناة في مدة وجيزة من عمل جمهور كبير من الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، وهذا بفضل محتواها المتنوع والمختلف عن القنوات المماثلة له، وفي السطور التالية سنتطرق حول تردد قناة توم وجيري الجديد.

تردد قناة توم وجيري 2023 على النايل سات

بات تردد قناة TOM AND JERRY من الترددات التي يكثر التساؤل عليه، ولهذا حرصت القناة على توفير ترددها بحيث يكون متاح للجميع، ويمكن البحث وتنزيل تردد قناة توم وجيري 2023 على أي جهاز ريسيفر من خلال بيانات التردد التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11345).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/6).

الجودة: (HD).

ويمكن أيضًا تحميل قناة توم وجيري عبر بيانات القمر الصناعي التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: (11315).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/6).

الجودة: (HD).

نبذة عن قناة توم وجيري

قناة توم وجيري تعد من أفضل قنوات الأطفال التي تقدم المحتوى الجيد، وهي تقوم على تقديمه كالتالي: