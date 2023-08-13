وقف صرف حساب المواطن لمدة سنتين لهذه الفئات بأمر ملكي.. احذر وجود اسمك!!

وقف صرف حساب المواطن لمدة سنتين، أصدر برنامج حساب المواطن إعلانًا يكشف عن مجموعة من الفئات المستثناة من الدعم المالي لمدة عامين، رغم توجيه سامٍ بزيادة واستمرار الدعم لمدة شهرين للمؤهلين للبرنامج، تمت تلك الاستثناءات بناءً على نتائج فحص الأهلية الأخيرة للمسجلين، حيث أشار البرنامج إلى وجود فئات متعددة لن يتمكنوا من الحصول على الدعم على الإطلاق لمدة عامين نظرًا لارتكابهم مخالفات متعددة تستدعي العقوبة بالإيقاف الكامل عن تلقي الدعم خلال هذه الفترة، على جانب آخر تبقى أمل لفئات أخرى في استعادة حقها في الدعم مستقبلًا.

وقف صرف حساب المواطن لمدة سنتين

يسمح لجميع مواطني المملكة العربية السعودية بالانضمام إلى نظام تقديم الدعم المالي لبرنامج حساب المواطن، وذلك بعد استيفاء جميع معايير الأهلية المطلوبة، يعمل البرنامج أيضًا على تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين بهدف تجنب توقف الدعم، وقد أعلنت وزارة التنمية عن قرار ملكي يستبعد بعض الفئات من الحصول على زيادة الدعم، وقف صرف حساب المواطن لمدة سنتين كالتالي:

عدم تقديم المعلومات الحساسة التي قد تؤثر على مقدار الدعم المقدم من البرنامج، وإبقائها خارج نطاق الإفصاح.

عدم كشف مبالغ الرواتب الشهرية لأفراد الأسرة، سواء للأفراد المعتمدين أو أفراد العائلة.

التلاعب بالنظام بهدف الحصول على الدعم المادي عن طريق وسائل غير شرعية.

متى ينتهي الدعم الإضافي في حساب المواطن

بعد التوجيه الملكي الذي صدر في يوليو 2022، سيستمر وقف صرف حساب المواطن لمدة سنتين، برنامج حساب المواطن بآليته الحالية، وسيتم توفير الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين حتى سبتمبر 2023، وبجانب ذلك سيظل التسجيل مفتوحًا لمزيد من الفرص، مع التأكيد على الاهتمام المستمر بالمواطنين، وذلك لحمايتهم من تأثيرات ارتفاع الأسعار العالمية، هذا التوجيه يعكس استمرارية الجهود الملكية في دعم الأسر المحتاجة، حيث تم تمديد الدعم الإضافي وفتح التسجيل حتى يوليو 2023 وفقًا للضوابط السابقة المعلن عنها.