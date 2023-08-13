ماهي خريطة هدد جدة الجديدة 2023 تعرف على أسماء عشوائيات جدة المشمولة في الهدد

حدثت لجنة العشوائيات البيانات التي تخص استكمال إزالة الأحياء داخل جدة تلك التي تشمل حوالي 12 حي، كما أنها أصدرت قرارًا حتى تحيط بالأشخاص أصحاب تلك الأماكن، ولذلك الجميع الآن يبحثون عن ما هي أماكن هدد جدة الجديدة 2023 إذ أن عمليات التنظيف لهذه العشوائيات قد بدأت من 2014، وهناك تعويضات متاحة للأشخاص أصحاب الشقق المتضررين بتلك الأحياء المزالة، والدولة تسعى بكل جهدها حتى تقضي على تلك العشوائيات تنظيمها بالشكل المثالي.

ماهي أماكن هدد جدة الجديدة 2023؟

لجنة العشوائيات قامت بإخطار الأماكن التي قد صدر لها قرارات إزالة، وبالتالي أصبح سهل على الأشخاص أن يتعرفوا على أماكن هدد جدة الجديدة، وإليكم هذه الأماكن وهي كالآتي:

حي الكيلو 14 الشمالي.

حي المشرفة.

بني مالك.

قويزة.

العزيزية.

الجامعة.

المنتزهات.

الربوة.

الورود.

الروابي.

أهداف إزالة العشوائيات في جدة

توجد بعض الأهداف وراء إزالة التي تسعى لها حكومة المملكة العربية السعودية، وإليكم هذه الأهداف وهي كالآتي:

إزالة المخاطر التي تهدد العشوائيات إذ أنه في أي وقت قد يتم هدمها، فهي لم تبنى على تحمل الأوزان الثقيلة فترة كبيرة.

إعادة التنظيم لكافة الخدمات مع تدوير العشوائيات.

تطوير البنية التحتية التي تخص سلامة المواطنين.

إعادة بناء هذه العشوائيات بشكل يليق بالسعودية ومكانتها.

قرارات إزالة عشوائيات جدة

قامت لجنة العشوائيات وأمانة جدة بتحديد الأوقات التي صدر فيها قرارات بإزالة العشوائيات جدة، وشرحت جميع التفاصيل الخاصة لذلك وهي كالآتي: