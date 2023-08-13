متى موعد نتائج التوجيهي الاردن 2023 ورابط استخراج النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

موعد ظهور نتائج التوجيهي الاردن تشعل لمحركات البحث، حيث يبحث الطلاب بقلق وتوتر عن تاريخ ظهور النتيجة، لذلك قد أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن النتائج من المتوقع أن تعلن عنها خلال الأيام المقبلة، ويتاح للطلاب إمكانية الاطلاع على النتيجة من جميع المحافظات الأردنية، وتحميلها عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية، للتسهيل على الطلاب إمكانية الحصول على النتيجة.

نتائج التوجيهي الاردن

أنهت وزارة التربية والتعليم الأردنية عملية الاختبارات ب 25 يوليو الماضي، أما الآن فينتظر جميع الطلاب موعد الإعلان عن النتائج حتى يتمكنوا من معرفة الدرجات التي حصلوا عليها خلال تلك الفترة التي تحدد مستقبلهم العلمي والعملي، وحسب ما ورد من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية فمن المقرر الإعلان عن نتائج يوم 18 أغسطس مرحبا القادم، مع تأكيدها إلى أن نتائج الاختبارات سوف يتم الكشف عنها في هذا الموعد، وأي أخبار غير ذلك فهي غير صحيحة وخاطئة تضلل الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الدور الاول 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابط يمكن الطلاب من الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 والاطلاع عليها بشكل منتظم، وذلك من خلال الخطوات التالية: