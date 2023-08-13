تاريخ إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2023 ورابط الحصول على النتيجة لجميع المحافظات

تاريخ إعلان نتائج التوجيهي الأردن من أكثر الأسئلة التي يتم البحث عنها هذه الفترة من قبل الطلاب بمملكة الأردن الهاشمية، حيث أن جميع الطلبة يستعدون للإعلان عن النتائج، والتي من المتوقع ظهورها خلال الشهر الجاري، وسوف يتم استخراج النتيجة من موقع الوزارة، وذلك للتسهيل على الطلبة إمكانية الحصول على نتائجهم، كما يجب على الطلاب الحصول على الحد الأدنى أي نصف الدرجة حتى يعتبر ناجح، أما إذا قد حصل على نصف الدرجة ولكن رسب في أي مادة أخرى غير مادة اللغة العربية يعتبر ناجح.

تاريخ إعلان نتائج التوجيهي الأردن

المدير العام لإدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم الأردنية السيد محمد كنانة، أوضح أن الإفصاح نتيجة الثانوية التوجيهي لهذا العام سوف تكون خلال الأيام المقبلة، وأن هناك احتمال كبير أن تكون في 18 اغسطس القادم، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق الخاصة بجميع الطلاب، ولكن النتيجة لا تزال في مرحلة التدقيق والمراجعة ومن ثم رصد الدرجات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فمن المتوقع ظهورها خلال الأسبوع القادم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الأردن

لم تقم وزارة التربية والتعليم الأردنية بتفعيل الموقع الرسمي الخاص بالاستعلام عن النتائج، حيث أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من المراجعة ورصد الدرجات، ولكن الطالب يمكنه الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية: