خصم نصف المرتب في حالة ارتكاب هذه الأخطاء تبعًا لقانون العمل الجديد.. عشان متقلش معرفش

خصم نصف المرتب في حالة ارتكاب هذه الأخطاء، قدّم القانون رقم 81 لسنة 2016 في إطار تطبيق الخدمة المدنية، سيناريوهات متفرّقة لتجميد مرتبات الموظفين الحكوميين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تضمن القانون تفصيلًا لحالات خصم نصف مرتب الموظف أو المرتب بأكمله أثناء تأديته للخدمة، يُسلط القانون الضوء على تلك الظروف حيث يكون الموظف محاكمًا جنائيًا في قضايا تُعد موضوعًا للنيابة العامة أو تحت تصرفها.

خصم نصف المرتب في حالة ارتكاب هذه الأخطاء

مادة 27 تنص على أنه إذا كان الموظف يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بتقييم ضعيف، سيتم نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة على نفس المستوى لمدة تصل إلى سنة، وإذا ثبت لاحقًا عدم قدرته على العمل بشكل ملائم بعد هذه المدة، سيتم خصم نصف المرتب في حالة ارتكاب هذه الأخطاء لمدة 6 أشهر، وإذا تبين بعد ذلك عدم صلاحيته للعمل فسيتم اقتراح فصله من الخدمة مع الحفاظ على حقوقه التأمينية إذا كانت موجودة، يتم رفع تقرير اللجنة للجهة المختصة للموافقة في جميع الحالات، بالإضافة إلى ذلك يُنهى توظيف من يشغلون وظائف قيادية ويتلقون تقييمًا أقل من المتوسط بنسبة 50٪ من يوم تاريخ تقريرهم النهائي الأخير مع الاحتفاظ بحقهم في الحصول على معاش.

حالات حرمان الموظف من مرتبه بالكامل أو نصفه