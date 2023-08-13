هل هناك إزالة في الرياض حاليًا 2023؟.. الأمانة العامة السعودية تحسم الجدل

قامت الأمانة العامة للرياض بتوضيح الأمر حول تساؤل الكثير من سكان الرياض هل هناك إزالة في الرياض ؟ أم لا، وتكرر هذا السؤال نتيجة إصدار العديد من القرارات حول إزالة العشوائيات في مكة وجدة، حيث أن المملكة العربية السعودية تسعى من أجل تحقيق نجاح رؤية المملكة 2030 ميلاديًا، وخلال مقالنا سنتطرق حول حقيقة أمر الإزالة في الرياض.

هل هناك إزالة في الرياض ؟

أعلنت الأمانة العامة بالرياض الإجابة على سؤال هل هناك إزالة في الرياض ؟ وقالت أنه لا يوجد أي إزالة حاليا في الرياض، وعند حدوث أي جديد صادر عن طريق الأمانة سنوافيكم الأخبار به، وقالت الأمانة العامة بالمملكة أن هدفها الأساسي هو تحقيق رؤية 2030، بحيث تكون السعودية دولة متطورة في كافة شيء وخالية من كل ما قد يضر بالإنسان أو يقلل من شأنه، وهذا من أجل النهوض بالدولة وراحة مواطنيها والعمل على المصلحة العامة للجميع وأنه سيتم عمل اللازم للتخلص من العشوائيات في الوقت المناسب.

الأحياء العشوائية في الرياض

يوجد في الرياض العديد من الأحياء العشوائية ومنها التالي:

حي العماجية.

حي الجبس.

حي عكاظ.

حي النهضة.

حي الغنامية.

حي ابن شريم.

حي المرسلات.

حي الوزارات.

أم سليم.

شارع القيرواني.

حي طويق.

حي الغروب.

حي العوالي.

حي المرقب.

الموسى.

الندى.

موقع أمانة الرياض الرسمي

تحرص أمانة الرياض على راحة مواطنيها ومتابعتهم لأخبارها أولًا بأول، لذا قامت بالإشارة إلى أن أي أخبار جديدة فيما يخص الإسكان والهدد والإزالة سيتم نشرها عبر موقعها الرسمي أمانة الرياض على شبكة الانترنت، ويمكن الدخول إلى الموقع مباشرة من هنا، وقالت الأمانة أن أي أعمال هدد هي في صالح المواطنين سكان تلك المناطق، وسيتم تعويضهم عن أي إزالة تحدث في ممتلكاتهم.