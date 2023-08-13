موعد نتائج توجيهي الأردن ٢٠٢٣ ورابط رسمي للحصول على النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

ينتظر جميع الطلاب بكافة المحافظات موعد نتائج توجيهي الأردن ٢٠٢٣ تلك المرحلة التي تعد الأهم على الإطلاق، تمر على الطلاب وبداخلهم خوفًا وقلقًا من الإخفاق فيها، ولكن الوزارة حتى الوقت الحالي تعمل بجهد حتى يتم الانتهاء من التصحيح وتجميع الدرجات، ليحصل الطلاب على النتائج الحقيقية لهم دون تواجد أي مشكلة.

موعد نتائج توجيهي الأردن ٢٠٢٣

أكدت وزارة التربية في الأردن بأن الموعد الذي يخص نتائج التوجيهي سيكون بعد انتهاء منتصف أغسطس، إذ أنه من المفترض أن تظهر بتاريخ 18 من شهر أغسطس وذلك شيء متوقع، فالنتائج الآن بالمرحلة الأخيرة وفقًا للمؤكد من المصادر التعليمية، ونسبة النجاح مرتفعة للغاية مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك يرجع لسهولة الاختبارات الموضوعة للطلاب بتلك المراحل الدراسية.

الاستعلام عن نتيجة التوجيهي بالأردن

أوضحت وزارة التربية في الأردن الخطوات التي تتبع حتى يستطيع الطلاب من القيام بالاستعلام عن نتائج التوجيهي داخل الأردن، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

أولًا يجب التوجه للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية الأردنية.

يجب أن تذهب للخدمات الإلكترونية.

اضغط على خانة استعراض النتائج.

اكتب اسم الطالب ورقم الجلوس.

اضغط على خانة عرض.

سترى بنفسك النتيجة بمنتهى السهولة.

اخر اخبار التوجيهي

الدكتور محمد خير بالمملكة الهاشمية قد بث الاطمئنان للطلاب، إذ أنه أكد بأن نتائج هذا العام تمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة، ولقد أشارت الوزارة بأنه هناك حوالي 691 طالب أخذوا الدرجة الكاملة بالكيمياء، وصلت نسبة النجاح حتى 77.9٪