عاجل ورسميًا.. ظهور نتائج التوجيهي الأردن 2023 يوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساءً

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن إعلان نتائج التوجيهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أغسطس 2023، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً، وفي تمام الساعة السادسة مساءً سيتم إنعقاد المؤتمر الصحفي، من أجل عرض جميع التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، مع العلم أن الوزارة بذلت قصارى جهدها من أجل الانتهاء من جميع عمليات التصحيح الخاصة بأوراق الصف الثالث الثانوي في جميع المحافظات.

نتائج الثانوية العامة الأردن

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات عُقدت في 766 مركزًا امتحانيا على مستوى مديريات التربية والتعليم، مما اشتملت على نحو 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى الانفراد بنحو 42 قاعة احتياط، هذا وأنه تم مراقبة الامتحانات من قبل 20 ألف معلم ومعلمة على مدار أيام الامتحان، ليتمكن جميع الطلبة من تأدية امتحاناتهم في مناخ أمن ومناسب على مستوى الدولة، والعمل على رصد الشكاوى والمخالفات والقيام بحلها على الفور، لهذا فيمكن بكل سهولة القيام بالاستعلام عن النتائج وفقًا لما نوضحه لكم في الفقرة التالية.

رابط نتائج التوجيهي

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج الثانوية العامة في جميع محافظات الأردن وفقًا لما يلي:-