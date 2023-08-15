أرخص 5 سيارات 2023 جديدة في مصر (سانديرو – واي دي f3 – سوزوكي ديزاير – شيري اريزو)

يتسم السوق المصري بتوفر مجموعة متنوعة من السيارات، وذلك بناءً على بلد المنشأ والتجهيزات الفنية والتقنية المختلفة، ويعتبر العامل المحوري في اختيار السيارة للكثير من الباحثين عن فرصة الشراء هو السعر، في ضوء هذا يسعى الكثيرون إلى اختيار سيارة تتناسب مع إمكانياتهم المالية واحتياجاتهم اليومية، فالمشترين يبحثون عن سيارات توفر لهم القيمة المضافة والأداء الجيد، وفي نفس الوقت تكون اقتصادية من حيث استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة.

أرخص 5 سيارات 2023

تقدم شركات السيارات مجموعة واسعة من الخيارات، تتراوح من السيارات الإقتصادية إلى السيارات العائلية والدفع الرباعي والفاخرة، بذلك يتاح للمستهلكين الاختيار من بين العديد من العلامات التجارية والموديلات، مما يمكنهم من العثور على السيارة التي تتناسب مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم الشخصية.

سيارة سانديرو موديل 2023

تقدم شركة رينو إصدارًا جديدًا من سيارتها سانديرو موديل 2023، وهذه النسخة تأتي ضمن فئة واحدة.

تُعَدُّ هذه السيارة الفرنسية من أكثر الخيارات اقتصاديةً في السوق المصري، حيث يبلغ سعرها الرسمي 615 ألف جنيه.

تأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي، يُولِّد قوة تبلغ 110 حصانًا وعزم دوران يبلغ 148 نيوتن/متر.

تمتاز أيضًا بناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، وتحقق تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س في زمن قدره 12.1 ثانية.

سيارة بي واي دي f3

تتميز سيارة بي واي دي F3 بكونها واحدة من أقل السيارات الصينية الجديدة في مصر من حيث السعر، حيث تمتاز بموديلاتها لعام 2024.

تتوفر السيارة في فئتين رئيسيتين، حيث تبدأ الفئة الأولى بسعر يبلغ 459 ألف جنيه، تأتي هذه الفئة مزودة بناقل سرعات يدوي خماسي النقلات.

تقدم الفئة الثانية تجربة حركة أكثر راحة حيث تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي، ويصل سعرها إلى حوالي 510 ألف جنيه.

تمتاز السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي يولد قوة تصل إلى 108 حصان وعزم دوران يبلغ 145 نيوتن/متر، هذا يضفي على السيارة أداءً ممتازًا في القيادة واستجابة فعالة.

سيارة بي واي دي F3 تُقدم خيارات متنوعة للمشترين في مصر، حيث تجمع بين سعر مناسب وأداء جيد لتلبية احتياجات مختلف السائقين.

سيارة سوزوكي ديزاير

تُقدم شركة سوزوكي اليابانية مجموعة متنوعة من الطرازات، بما في ذلك الإصدار “ديزاير”، والذي يتراوح سعره الرسمي بين 429,900 جنيه و 544,900 جنيه.

تأتي هذه النسخة بخيارين لناقل الحركة، إما مانيوال خماسي السرعات أو أوتوماتيكي الأداء.

يعتمد هذا الطراز على محرك بسعة 1200 سي سي بأربعة أسطوانات، يولّد قوة تصل إلى 85 حصانًا وعزم دوران يبلغ 113 نيوتن/متر.

يبلغ الزمن المقدر للوصول من 0 إلى 100 كم/س حوالي 13.2 ثانية.

تجمع نسخة ديزاير بين التصميم الأنيق والأداء الجيد، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمحبي السيارات في مصر، بفضل تنوعها في الأسعار وخيارات ناقل الحركة.

سيارة شيري اريزو 5