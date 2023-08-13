عشان لو سافرت البلد”.. هل ينفع صرف خبز ببطاقة التموين من أي محافظة “وزارة التموين” تعلن

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف الخبر والسلع على بطاقة التموين مقتصر على محل إقامة صاحب البطاقة، هذا يعني أنه يتعين على المواطنين صرف الخبز والسلع من منافذ المحافظة التي تم إصدار بطاقتهم منها أو في المحافظة التي يكونون مقيمين فيها، تم تنفيذ هذا الإعلان منذ أكتوبر 2021، حيث يتم التحقق من الرقم القومي لصاحب البطاقة للتأكد من مطابقته مع المحافظة التي تم صرف البطاقة منها أو المحافظة التي يقيم فيها.

صرف الخبز ببطاقة التموين علي محل الإقامة

في وقت سابق كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت تفعيل خدمة صرف الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية في بعض المناطق الساحلية بشكل استثنائي، مما يتيح للمصطافين صرف الخبز المدعم خلال فترة إقامتهم في تلك المناطق دون الحاجة إلى التقيد بمحل الإقامة الأصلي، تم تطبيق هذه الخدمة في عدد من المحافظات الساحلية مثل (الإسكندرية ومطروح وجمصة في الدقهلية وبلطيم في كفر الشيخ ورأس البر في دمياط)، هذه التدبير تهدف إلى تسهيل صرف الخبز المدعم للمصطافين خلال إقامتهم في تلك المناطق وتوفير أقصى درجات الراحة لهم.

الإستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسباب إيقاف بطاقة التموين بسهولة من خلال بوابة مصر الرقمية، تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين معرفة الأسباب التي أدت إلى إيقاف بطاقتهم التموينية دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا لمقر الجهات المختصة، ومن خلال متابعة الخطوات المذكورة في البوابة، يمكن للمواطنين الحصول على توضيح حول سبب إيقاف بطاقة التموين الخاصة بهم مما يساعد في تقديم الدعم والمساعدة اللازمين لحل المشكلة واستعادة حقوقهم في استخدام الدعم التمويني.

طريقة معرفة سبب إيقاف بطاقة التموين

بإستخدام هذه الخطوات، يمكنك بسهولة الإستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بشكل مريح وميسر: قم بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

اختر خدمة التموين من القائمة المتاحة.

ستجد خيار للاستعلام عن صرف البطاقة، اضغط عليه.

قم بإدخال بيانات البطاقة المطلوبة، مثل رقم البطاقة والرقم القومي.

بعد ذلك ستظهر لك نتائج الاستعلام، حيث ستظهر آخر عملية تموينية تم صرفها للبطاقة، وآخر عملية خبز أيضًا.

ستتضمن النتائج معلومات حول إدراج البطاقة في نظام دعم الحكومة أو حالة الحذف منه.

خطوات إيقاف البطاقة التموينية

بإستخدام هذه الخطوات، يمكن للمواطن بسهولة إيقاف بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي واتباع الخطوات التالية: